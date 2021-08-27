الانواء الجوية: درجات الحرارة تواصل الارتفاع في أواخر أيام أشهر الصيف

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي حالة الطقس في العراق.

وذكر بيان للهيأة ورد للسومرية نيوز، أن "الطقس ليوم الجمعة في المنطقة الشمالية سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، حيث ستسجل العاصمة بغداد 48 درجة ،فيما تسجل محافظات البصرة وذي قار وميسان 49 درجة مئوية، أما الطقس في المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس".

وأضاف البيان أن"يوم السبت سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً ،ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الوسطى فسيكون الطقس صحواً حاراً،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشار إلى أن "طقس البلاد ليوم الأحد سيكون في المنطقة الشمالية صحواً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً حاراً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

ولفت إلى أن "يوم الاثنين سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً حاراً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً حاراً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".