حكومة ماليزيا الجديدة.. تغييرات طفيفة بينها "الصحة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الماليزي الجديد، إسماعيل صبري يعقوب، الجمعة أول حكومة له، محتفظا بالكثير ممن عينهم سلفه.

لكن "يعقوب" اختار وزير صحة جديد عقب تسجيل وفيات قياسية جراء فيروس كورونا أمس الخميس.



وقال خيري جمال الدين، الذي جرى تكليفه بملف الصحة الحيوي: "شكرا لك على ثقتك بي"، وكان يشغل منصب وزير للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وسجلت وزارة الصحة، أمس الخميس، 393 وفاة على صلة بكوفيد-19، بالإضافة إلى إصابات قياسية جديدة بلغت نحو 25 ألفا في يوم واحد، وذلك رغم أن ماليزيا قيد الإغلاق منذ منتصف مايو/أيار الماضي.

وجرى تعيين إسماعيل صبري قبل أسبوع ليحل محل محيي الدين ياسين الذي استقال الشهر الماضي بعدما جرى انتقاد طريقة تعامله مع الجائحة.

واختار صبري عشرة أعضاء من حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذي ينتمي له ليصبحوا وزراء، بالإضافة إلى نفس العدد من حزب السكان الأصليين الملايو الذي ينتمي له محيي الدين.

تتوقف الأغلبية البرلمانية الضئيلة التي يتمتع بها صبري على دعم من حزب محيي الدين الذي حذر رئيس الوزراء الجديد من تعيين أي شخص يواجه اتهامات جنائية في منصب وزاري.

ويواجه العديد من أعضاء حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو اتهامات على صلة بفترة ولاية رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق في المنصب بين 2009 و2018 .

وما زال نجيب الذي حكم عليه بالسجن 12 عاما في اتهامات بالفساد العام الماضي، عضوا بالبرلمان وما زال حرا بانتظار البت في الاستئناف.