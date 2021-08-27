خلال مباحثات عسكرية.. إشادة إسبانية بدور الإمارات في أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحثت الإمارات وإسبانيا، الجمعة، المواضيع الدفاعية والعسكرية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع من مارجريتا روبلز وزيرة الدفاع الإسبانية.



ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، جرى خلال الاتصال "بحث علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالمواضيع الدفاعية والعسكرية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين".

وفي إطار التعاون المشترك بين البلدين، أثنت "روبلز" على الجهود المقدمة من دولة الإمارات لدعم عمليات إجلاء رعايا إسبانيا من أفغانستان.

وأشادت بالدور الحيوي الذي قامت به وزارة الدفاع بدولة الإمارات خلال الأيام الماضية، وما قدمته من خدمات لوجستية للقوات الإسبانية والتي اعتبرتها ترجمة حقيقية لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

بدوره، أكد البواردي حرص واستعداد دولة الإمارات الدائم لتقديم كل أشكال الدعم ومد يد العون للدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الجهود الدولية المشتركة بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وما بين الاستضافة والإجلاء، تواصل يد الإمارات الإنسانية عملها بفاعلية، إذ شهد لها الجميع بعد أن قامت بتسهيل عمليات الإجلاء لآلاف من الأجانب من أفغانستان وذلك باستخدام طائراتها وعبر مطاراتها.

موقف الإمارات لاقى استحسانا وشكرا عالميا من العديد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

كما وجهت كل من إسبانيا وأستراليا والمملكة المتحدة الشكر إلى دولة الإمارات على الدعم الذي قدمته في عمليات الإجلاء من أفغانستان.