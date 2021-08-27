9 قتلى في كازاخستان.. حريق "يشعل" متفجرات مخزنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 9 أشخاص على الأقل، بينهم جنود، وأصيب العشرات، في سلسلة انفجارات نجمت عن حريق نشب بمنشأة لتخزين المتفجرات جنوبي كازاخستان.

وقالت وزارة الحالات الطارئة في المنطقة إن 9 أشخاص لقوا مصرعهم، وفقد 4 آخرون، في تفجيرات وقعت مساء الخميس بمستودع جنوبي الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

من جانبه، قال وزير الدفاع في كازاخستان، نورلان يرميكباييف، اليوم الجمعة، إن 5 جنود على الأقل، لقوا مصرعهم وما زال آخرون مفقودين، بعد أن هزت انفجارات مستودع ذخيرة جنوبي البلاد.

وأضاف الوزير، في تصريحات إعلامية، أنه لم يتضح سبب الحريق الذي نشب أمس الخميس في القاعدة الواقعة بإقليم جامبيل حيث تم تخزين متفجرات، مشيرا إلى أن التحقيق في الأسباب لا يزال جاريا.

ولفت إلى أن الجنود ورجال الإطفاء لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم إخماد الحريق الذي تسبب في سلسلة انفجارات، قائلا إن المتفجرات المخزنة جاءت من منشأة في بلدة أريس بعد حادث مماثل وقع عام 2019 أسفر عن مقتل أربعة.

وكشف أنه عرض تقديم استقالته بسبب الحادث.

من جهتها، قالت وكالة "تينجرين نيوز" الكازاخستانية للأنباء إن نحو 90 شخصا أصيبوا في الانفجارات التي وقعت بموقع في منطقة "جامبيل"، مشيرة إلى أن جميع الضحايا أفراد من الجيش أو عمال إغاثة.

وأجلت السلطات مئات الأشخاص من المنطقة المجاورة وأغلقت الطريق الرئيسي الذي يربط الإقليم بألما اتا، أكبر مدن البلاد.