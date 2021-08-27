شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 217 مليار لصالح تطوير القطاعات بقرى "حياة كريمة".. اعرف مراحل تطور المبادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل مبادرة حياة كريمة تجربة تنموية غير مسبوقة على المجتمع المصري، باستفادة تصل أكثر من نصف سكان مصر وتقوم لأول مرة بضخ ما يقارب من 900 مليار جنيه في المجتمع المصرى خلال 3 سنوات لخدمات الصرف الصحي والخدمات التعليمية والصحية والسكن.

وأكدت وزارة التخطيط، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة" فى عام 2024 بمعظم المحافظات بنسبة تنفيذ 100%، معلنة عن اعتماد 216.8 مليار جنيه من ميزانية العام المالي الجديد الذي بدأ في 1 يوليو 2021، للعمل بشكل مباشر على 13 محورًا منها: الصحة، التعليم، سكن كريم، الزراعة، إقامة مجمعات خدمية، الري، البنية التحتية، والشباب والرياضة.

ونرصد مراحل تطور المبادرة، ليستفيد منها 60% من سكان مصر لإيجاد مجتمعات ريفية مستدامة:

- إطلاق النواة الأولى في مارس 2019 لتعالج الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا.

- ضخ 950 مليون استثمارات في قطاعات منها الصحة والتعليم تكاملاً مع برنامج سكن كريم .

- مع مطلع 2019/2020 تم بلورة المرحلة الأولى لتغطي أفقر 143 قرية.

- ثم تغطية أفقر 232 قرية في عام 20/2021 ليتعدى المستفيدين 4.7 مليون مواطن.

- تم تنفيذ استثمارات تتخطى 7.5 مليار جنيه في هذه القرى بنهاية ديسمبر 2020.

-تم تكثيف حجم التدخلات وزيادة التغطية السكانية.

-استهداف قرى 51 مركز بمستفيدين لـ 17% من سكان مصر خلال 21/2022.

-تقديم 16 ألف خدمة فى المرحلة الأولى، منها تأهيل 7800 منزل ضمن سكن كريم.

- يستهدف تأهيل نحو 120 ألف منزل متمثلة فى 360 ألف وحدة ضمن برنامج " سكن كريم " .

-كانت تكلفة المرحلة الأولى 90 مليار وزادت تدريجيا لتصل ل200 مليار جنيه

- تقدر التكلفة المقررة لكل مرحلة من مراحل المبادرة لتجاوز 200 مليار جنيه