صور.. ضبط 23 ألف جرعة تحصين بيطري منتهية الصلاحية في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، عن ضبط 1078 عبوة دواء بيطري مخالف، و23 ألفًا و514 جرعة تحصين دواجن تبين أنها فاسدة ومنتهية الصلاحية.

أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية، بالاشتراك مع مباحث التموين وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية، بتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز الزقازيق.

أضاف الدكتور متولي، أن الحملة أسفرت عن ضبط 1078 عبوة دواء بيطري مخالف، و23 ألفًا و514 جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية.

حررت المحاضر اللازمة بالمخالفات، والتحفظ على الأدوية المضبوطة على ذمة القضايا، تحت تصرف النيابة العامة والتي تولت متابعة التحقيقات.