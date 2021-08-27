ضبط موظف بمحليات سوهاج استغل وظيفته وتعدى على قطعة أرض مملوكة للدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط موظف بالوحدة المحلية بسوهاج لاستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع شخص آخر وتمكينه من التعدي على قطعة أرض من أملاك الدولة وإصدار ترخيص بناء بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج) باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج (وتمكينه من التعدي على قطعة أرض من أملاك الدولة وإصدار ترخيص بناء له لتمكينه من البناء عليها بالمخالفة للقانون، وعدم إثباته بمعاينة الأرض محل الترخيص بأنها من أملاك الدولة، مما يمكنه من التعدي على أراضي الدولة الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.