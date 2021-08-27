أسعار النفط ترتفع اليوم وتتجه لتحقيق مكاسب كبيرة أسبوعيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وفي سبيلها لتحقيق مكاسب كبيرة في الأسبوع الجاري، بفعل مخاوف حيال تعطل إمدادات إذ شرعت شركات طاقة في وقف الإنتاج في خليج المكسيك قبل إعصار محتمل من المتوقع أن يضرب الخليج قريبا.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا لرويترز "المتعاملون في الطاقة يدفعون أسعار الخام للارتفاع ترقبا لتعطل الإنتاج في خليج المكسيك وبفعل تنامي التوقعات بأن أوبك+ ربما تقاوم رفع الإنتاج بالنظر إلى تأثير السلالة المتحورة دلتا في الآونة الأخيرة على الطلب على النفط".

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا أو ما يعادل 1.4% إلى 72.05 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية، بعد أن نزلت 1.6% أمس الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 93 سنتا أو ما يعادل 1.4% إلى 68.35 دولار للبرميل، لتعوض خسارة 1.4% تكبدتها أمس الخميس.

وفي الأسبوع، يمضي برنت على مسار الارتفاع بنحو 11 بالمئة، وهي أكبر قفزة أسبوعية منذ يونيو 2020. ويتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنحو عشرة بالمئة فيما سيشكل أكبر زيادة منذ أغسطس آب 2020.

وبدأت الشركات نقل العاملين جوا من منصات إنتاج النفط في خليج المكسيك أمس الخميس وقالت BHP وBP إنهما بدأتا وقف الإنتاج في منصات بحرية إذ من المتوقع أن تهب عاصفة تتكون في البحر الكاريبي على الخليج قريبا.

وتشكل الآبار البحرية لخليج المكسيك 17 بالمئة من إنتاج النفط الأميركي وخمسة بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي الجاف. وما يزيد عن 45 بالمئة من إجمالي طاقة التكرير الأمريكية يتواجد بامتداد ساحل الخليج.

وتسبب احتمال تعطل إمدادات الخليج الأميركي في تحويل السوق بعيدا عن الخسائر التي تكبدتها أمس الخميس، والتي كانت ناجمة عن أسباب من بينها عودة الإنتاج في منصة نفطية مكسيكية عقب حريق أودى بحياة أشخاص.

وتأثرت أسعار النفط وبقية الأصول عالية المخاطر أمس الخميس أيضا بتعليقات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي، قالوا إنه يجب على البنك المركزي تقليص تحفيزه.