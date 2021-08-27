أسعار الذهب تقفز عالميًا.. والأوقية تتداول فوق 1800 دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة– الخليج 365:

ارتفعت أسعار الذهب فوق 1800 دولار، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن وانخفاض الدولار قبل كلمة لرئيس البنك المركزي الأمريكي ستخضع للفحص لاستقاء مؤشرات عن تقليص التحفيز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1802.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:47 بتوقيت جرينتش.

وظل المعدن الأصفر فوق 1800 دولار في معظم السبعة أشهر المنتهية في فبراير من العام الجاري، لكنه أخفق في البقاء فوق ذلك المستوى منذ ذلك الحين. لكن الأسعار مرتفعة بنحو 1.3% في الأسبوع، في أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1807 دولارات.

ونزل مؤشر الدولار 0.1%، مما عزز جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات. وتتجه العملة الأمريكية صوب انخفاض أسبوعي.

وقال دانيال هاينز المحلل لدى "إيه.إن.زد"، "الشراء الساعي إلى الملاذ الآمن ناجم عن تصاعد التوتر الجيوسياسي في أفغانستان. ثمة بعض القلق بشأن المزيد من التصعيد هناك".

وتتأهب القوات الأمريكية التي تساعد في إجلاء الأفغان المتلهفين على الهرب من حكم طالبان لمزيد من الهجمات بعد أن قتل مهاجم انتحاري من تنظيم الدولة الإسلامية 85 شخصا من بينهم 13 جنديا أمريكيا خارج بوابات مطار كابول.

ويترقب المستثمرون حاليا تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ندوة جاكسون هول بولاية وايومنج المقررة بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بحثا عن أي تلميحات بشأن متى سيبدأ البنك المركزي الأمريكي في تقليص برنامجه لشراء الأصول.

وأمس الخميس، حث عدد من صانعي السياسات في المجلس والذين يميلون إلى تشديد السياسات النقدية المركزي الأمريكي على البدء في تقليص مشتريات السندات، والتي يستشعرون أنها لم تعد مجدية.

ويُعتبر الذهب تحوطًا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة.

ومن شأن خفض مجلس الاحتياطي للتحفيز معالجة الأمرين ما يقلص جاذبية الذهب.