الأمن المصري يداهم قناتين فضائيتين.. هذه قصتهما

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

أعلن الأمن المصري مطاردته ومداهمته مقراً لإدارة قناتين فضائيتين «بدون ترخيص»، أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وتم مصادرة ما بهما.

وكشفت الأمن أنه تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها وتم ضبط أحدهما، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط معدات وتجهيزات عبارة عن جهازي كمبيوتر محمول «لاب توب»، و4 هارد ديسك مُحمل عليهم «أغان، مسلسلات، إعلانات من دون ترخيص ويتم بثها عبر القناتين المشار إليهما، جهاز راوتر يستخدم في تنظيم الدخول على شبكة الإنترنت لرفع محتوى القناتين المشار إليهما».

وأكد الأمن أنه بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والتفتيش إعترف بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أنه ذلك يأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم المصنفات وإدارة القنوات الفضائية بدون ترخيص فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.