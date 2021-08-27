هجوم كابل.. 31 قتيلاً وجريحاً من القوات الأمريكية

المنامة - ياسر ابراهيم - ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف الجيش الأمريكي جراء الانفجار الذي وقع في مطار العاصمة الأفغانية، كابول، إلى 13 قتيلا و18 جريحا، وفقا للقيادة المركزية بالجيش الأمريكي.



و أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بالبنتاغون بيانا على لسان المتحدث باسمها جاء فيه: "بالنيابة عن رجال ونساء وزارة الدفاع، أتقدم بأحر التعازي لأحباء وزملاء جميع من قضى وجرح اليوم في كابول.. لقد اغتال الإرهابيون حياتهم في نفس اللحظة التي كان هؤلاء المقاتلون يحاولون فيها إنقاذ حياة الآخرين".



وأضاف البيان: "إننا نأسف لفقدان من قضى بينهم، ولسوف نضمّد جروح من تأذى. وسوف ندعم عائلاتهم فيما سيكون بالتأكيد حزنا مدمرا.. لكننا لن نثني عن المهمة التي نحن بصددها.. لأن القيام بأي شيء أقل – وخاصة الآن – من شأنه أن يسيء إلى الهدف والتضحيات التي قدّمها هؤلاء الرجال والنساء لبلادنا ولشعب أفغانستان".



والخميس، استهدف هجوم مزدوج، تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، محيط مطار حامد كرزاي، أسفر عن مقتل 90 شخصًا على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 150، وفق مسؤول بوزارة الصحة الأفغانية.



وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، وفق ما نقلته وكالة "أعماق" المحسوبة عليه في بيان على موقع "تليغرام".



ونقلت الوكالة عن مصادر قالت إنها عسكرية، أن "مقاتلا من الدولة الإسلامية فجر حزامه الناسف وسط تجمع كبير للمترجمين والمتعاونين مع الولايات المتحدة عند مخيم باران قرب مطار كابل".



ووقع الهجوم الانتحاري الأول عند البوابة الشرقية للمطار، أما الثاني فوقع قرب فندق قريب يسمى "البارون".



المصدر: سي إن إن + وكالات

