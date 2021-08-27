الأمم المتحدة تطلب من كوريا الشمالية توضيح أوامر إطلاق النار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 31 دقيقة

طلب محققو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة من كوريا الشمالية توضيح ما إذا كانت أمرت القوات بإطلاق النار على متسللين يعبرون حدودها الشمالية رغم إجراءات إغلاق البلاد بسبب الوباء.

جاء ذلك على خلفية تقرير نشره موقع إخباري يركز على كوريا الشمالية، “ديلي إن كيه”، والذي نشر صورة لما قال إنه ملصق يصف إعلان صدر في أغسطس 2020 يحظر الأعمال التي تعرقل إغلاق الحدود الشمالية، والتي تتشاركها كوريا الشمالية في معظمها مع الصين، وجزء أصغر مع روسيا.

يصف الملصق منطقة عازلة يتراوح عرضها من كيلومتر إلى كيلومترين ويقول إن أي شخص يقوم بالدخول غير المصرح به إلى كوريا الشمالية “يجب أن يطلق عليه الرصاص دون شرط”. ويقول أيضا إن المتسللين من الدول الأخرى الموجودة على الجانب الكوري الشمالي من نهري يالو وتومين سيتم “إطلاق النار عليهم دون سابق إنذار”.

في رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أعرب المقررون الخاصون عن قلقهم بشأن الإعلان المزعوم، كما طلبوا من كوريا الشمالية تأكيد التقارير التي تفيد بأنها جعلت توزيع المنتجات الثقافية الكورية الجنوبية أو المحتوى الجنسي يعاقب عليه بالإعدام بموجب قانون تم تبنيه في ديسمبر الماضي.

نشر موقع “ديلي إن كيه” صورا لوثيقة يفترض أنها توضح القانون، بهدف القضاء على “الفكر والثقافة الرجعية”. وقال الموقع إن القانون ينص على عقوبة الإعدام لاستيراد أو توزيع محتويات ثقافية من كوريا الجنوبية ودول “معادية” أخرى مثل الولايات المتحدة واليابان وينطبق الشيء نفسه على المواد الجنسية أيضا.

جاءت رسالة مقرري الأمم المتحدة بعد أسابيع من مطالبة نشطاء من مجموعة عمل العدالة الانتقالية، ومقرها كوريا الجنوبية، الأمم المتحدة بالضغط على كوريا الشمالية بشأن الخطوات المزعومة، بحسب “أسوشيتد برس”.