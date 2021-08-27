شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة".. المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع طفرة في إدارة المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع نقلة حضارية ونوعية تأتى ضمن خطط واستراتيجيات الدولة المصرية لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، بما يضمن وصول مياه الرى بسهولة للأراضى الزراعية، وحل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن التغلب على المشكلات الصحية والبيئية، ليظل هذا المشروع محوراً رئيسياً من محاور تطوير الريف المصرى والنهوض بالمستوى المعيشى للمواطنين.

وفى هذا الصدد، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فيديو بعنوان "المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع.. حياة كريمة للمزارع المصرى وطفرة فى إدارة المياه" .

وكشف الفيديو عن أنه تم رصد 80 مليار جنيه كميزانية تقديرية لتبطين الترع على مرحلتين، مشيراً إلى أن إجمالى أطوال الترع التى يستهدفها المشروع على مستوى الجمهورية يصل إلى 20 ألف كم، بينما تم الانتهاء حتى الآن من تأهيل أكثر من 2340 كم من الترع.

وأضاف الفيديو أنه تم تطهير 454 ألف كم أطوال ترع بتكلفة2,4 مليار جنيه فى الفترة من 2014/2015 حتى 2020/2021 .

كما تم تطهير وصيانة154 ألف كم أطوال مصارف منذ2014/2015 حتى 2020/2021، وذلك بإجمالى تكلفة 2,2 مليار جنيه.

هذا وقد أشار الفيديو إلى وجود متابعة وتنسيق مستمر بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات أداء عالية وبأفضل المقاييس وتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال تنفيذه.

وأوضح الفيديو أن هذا المشروع القومى يساهم فى حل مشاكل المزارعين فى توفير المياه ووصولها لنهايات الترع دون عوائق وبالكميات المطلوبة، وتحقيق عدالة التوزيع بين الأراضى الزراعية ورفع كفاءة الرى فى الحقول.

وأيضاً، يسهم المشروع كما ورد فى الفيديو فى القضاء على المخلفات وإلقاء النفايات فى الترع والمصارف، ما ينعكس بشكل إيجابى على الحالة الصحية والبيئية فى الريف المصري.

ورصد الفيديو ردود فعل المزراعين وسكان بعض القرى على السواء والذين أعربوا عن سعادتهم بهذا المشروع القومى الذى ساهم فى تطهير وتأهيل المجارى المائية فى قراهم وحل مشاكلهم الزراعية المتعلقة بالمياه، مشيرين كذلك إلى أنه يحافظ على المياه وصحة المواطنين فى ذات الوقت، خاصة أن تلك الترع كانت فى الماضى مكاناً للتلوث ونقل العدوى وإلقاء المخلفات والنفايات.

وأظهر الفيديو حرص المواطنين على الحفاظ على ما تم من منجزات فى هذا المشروع، وعدم تلويث الترع والمصارف بعد أن شهدت قراهم نقله نوعية بهذا الخصوص.