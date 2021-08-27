مدينة تعلن استعدادها لاستقبال اللاجئين الأفغان: فرصة لإعادة توطين القرى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - وكالات:

أعلن عمدة باليرمو عاصمة مقاطعة صقلية جنوب إيطاليا، ليولوكا أورلاندو، استعداد مدينته لاستضافة اللاجئين الأفغان؛ للعمل على إعادة توطين القرى التي فرغت بأكملها من سكانها وأصبحت معرضة لخطر الزوال.

وسلّم ليولوكا قائمة أولية بنحو 50 اسمًا لأشخاص مرتبطين بالأفغان الذين استقروا في صقلية، محذرا بأنه علينا إنقاذ هؤلاء الأشخاص المستهدَفين، مشيرًا إلى أنه يمكن في المقام الأول استخدام نظام حماية طالبي اللجوء واللاجئين (Sprar).

عمدة باليرمو الإيطالية

كما أفاد أورلاندو في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) أمس (الخميس)، بأنه أبدى رغبته باستقبال اللاجئين الأفغان منذ الساعات الأولى التي أعقبت سيطرة طالبان على كابول مباشرة، داعيًا إلى استضافتهم في القرى غير المأهولة بالمقاطعة بحسب وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

وأشار أورلاندو -وهو رئيس فرع صقلية للرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية (Anci)- إلى أنه من المفيد استخدام مهارات المهاجرين الوافدين في قطاع السياحة، مشيرًا إلى أنه يفكر في المهارات اللغوية، مؤكدا أن الاندماج ممكن ومناسب، وقال: «أعتقد أننا سننجح بتنفيذ عملية إعادة توطين كبيرة للقرى».