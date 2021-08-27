تفجير كابول يرفع درجة تأهب واشنطن في أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفجير انتحاري مزدوج ضرب محيط مطار العاصمة الأفغانية ورفع حالة تأهب القوات الأمريكية في بلد تطوقه مخاطر الهجمات الإرهابية من كل جانب.

وكالة "رويترز" ذكرت أن القوات الأمريكية التي تساعد في إجلاء الأفغان اليائسين للفرار من حكم حركة طالبان في حالة تأهب تحسبا لمزيد من الهجمات الجمعة.

يأتي ذلك غداة تفجير انتحاري مزدوج قرب مطار كابول، أسفر عن عشرات القتلى، بينهم 13 جنديا أمريكيا، وعشرات المصابين أيضا، وتبناه الفرع الأفغاني لتنظيم داعش.

وأشارت الوكالة إلى أن مسؤولا بوزارة الصحة الأفغانية وآخر من طالبان، قالا إن حصيلة الضحايا الأفغان الذين قتلوا ارتفعت إلى 72، بينهم 28 من الحركة، بالرغم من أن متحدث باسمها نفى لاحقا مقتل أي من عناصرهم التي تحرس المطار.



فيما أعلن الجيش الأمريكي مقتل 13 من الجنود فيما وصفه بـ"هجوم مركب."

وقال تنظيم داعش، عدو طالبان والغرب، إن أحد انتحارييه استهدف "المترجمين والمتعاونين مع الجيش الأمريكي."

من جانبه، قال الجنرال فرانك ماكنزي، رئيس القيادة المركزية الأمريكية، إن القادة الأمريكيين يترقبون مزيدًا من الهجمات لداعش، بما في ذلك احتمال استهداف المطار بصواريخ أو سيارات مفخخة.

وأضاف، في تصريحات إعلامية: "نبذل ما في وسعنا كي نكون مستعدين"، مشيرًا إلى مشاركة بعض المعلومات الاستخباراتية مع طالبان التي يعتقد أنها أحبطت بعض الهجمات.

وتسارع القوات الأمريكية لاستكمال انسحابها من أفغانستان بحلول الجمعة؛ وهو الموعد النهائي الذي حدده الرئيس جو بايدن.