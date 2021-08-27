روسيا تتحسب لأوضاع أفغانستان بمناورة مع الحلفاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد روسيا لإطلاق مناورة مع حلفاء فيما تتدهور الأوضاع الأمنية مع أفغانستان.

واستبعدت روسيا مرارا التدخل العسكري في أفغانستان منذ استيلاء حركة طالبان على العاصمة كابول الشهر الجاري، لكنها على ما يبدو تتأهب لما يدور في البلد المحاذي لحلفاء موسكو.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا قولها اليوم الجمعة إن التحالف سيجري تدريبات عسكرية من سبتمبر/ أيلول إلى أكتوبر/ تشرين الأول يشارك فيها عدة آلاف من القوات.

وأضافت أن التدريبات ستجرى في قرغيزستان وطاجيكستان.