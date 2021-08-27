وكالة أمريكية: 95 قتيلا من الأفغان بتفجير كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - 95 أفغانيا على الأقل لقوا حتفهم بالتفجير الانتحاري المزدوج بمحيط مطار العاصمة كابول، في حصيلة مرشحة للارتفاع.

وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية نقلت عن مسؤول قوله إن 95 أفغانيا على الأقل قتلوا خلال التفجيرات الانتحارية التي وقعت الخميس.

وقال المسؤول الأمريكي، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك، لأن آخرين شاركوا في عمليات إجلاء الجثث.

وفي وقت سابق، أفاد مسؤولون أفغان وأمريكيون بأن التفجيرات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 60 أفغانيا و13 جنديا أمريكيا، في أكثر الأيام دموية للقوات الأمريكية بأفغانستان منذ أغسطس/آب 2011.

وفي وقت سابق الجمعة، استأنفت رحلات الإجلاء من أفغانستان بشكل عاجل، غداة تفجيرين انتحاريين استهدفا آلاف الأشخاص اليائسين الفارين من سيطرة حركة طالبان.

وقبل ساعات، قال مسؤول من طالبان ومصدر بمستشفى في العاصمة الأفغانية كابول، إن عدد القتلى المدنيين في التفجيرين خارج مطار كابول ارتفع إلى ما لا يقل عن 72 قتيلًا، إضافة إلى إصابة أكثر من 150 شخصا.

وقتل ما لا يقل عن 13 جنديا أمريكيا في الانفجارين، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، كما ندّدت دول ومنظمات دولية عديدة حول العالم بالهجوم الانتحاري الذي وقع عند إحدى بوابات المطار، وتبناه الفرع الأفغاني لتنظيم داعش.

وعلى وقع التطورات في أفغانستان، أعلن مسؤولون أمريكيون أن قوات بلادهم في كابول تتأهب للمزيد من هجمات تنظيم داعش تزامنا مع الانتهاء من مهمة الإجلاء التي تنفذها.

وقال الجنرال فرانك ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي، إن الهجمات المحتملة في المستقبل قد تشمل إطلاق صواريخ على المطار أو محاولة الدخول بسيارات ملغومة، لافتا إلى أنه لم يرصد ما يجعله يقتنع بأن قوات طالبان سمحت بوقوع الهجوم.

