الإمارات تدين هجوما إرهابيا ببوركينا فاسو: "جريمة نكراء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت دولة الإمارات، الجمعة، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة الساحل شمال بوركينا فاسو وأودى بحياة العشرات.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن استنكار الإمارات الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.



وقدمت خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

والأربعاء، قُتل 80 شخصًا بينهم 15 عسكريا في هجوم وقع على بُعد 25 كلم من جورجادجي في منطقة المثلث الحدودي بين بوركينا فاسو والنيجر ومالي.

وتواجه بوركينا فاسو، لا سيّما مناطقها الشمالية والشرقية، هجمات إرهابية منذ 2015 خلّفت أكثر من 1500 قتيل وأجبرت ما يقرب من 1.5 مليون شخص على الفرار من ديارهم.

ومنذ 2018 تصاعدت وتيرة الهجمات بالعبوات الناسفة، وقد أودت بحياة أكثر من 200 شخص بين مدني وعسكري.