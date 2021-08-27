تفجيرا مطار كابول.. إدانات عربية ودولية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إدانات عربية ودولية لانفجاري مطار العاصمة الأفغانية كابول، داعين لحشد الجهد الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار والتصدي للإرهابيين.

وأمس الخميس، وقع تفجيران قرب إحدى بوابات مطار كابول، ما أوقع 72 قتيلًا بينهم 13 جنديا أمريكيا في حصيلة أولية.

هجوم دام تبناه تنظيم داعش الإرهابي وسط حشود تجمعت أمام أبواب مطار كابول، أشاع الفوضى في الجسر الجوي لنقل عشرات الآلاف من الأفغان ممن يستميتون في الهرب من البلاد.

الانفجاران لقيا استنكارا دوليا واسعا خاصة أنهما جاءا في توقيت بالغ الحساسية وفي بلد تطوقه الفوضى منذ سيطرة طالبان على الحكم، وانهيار الحكومة السابقة، ما يشكل إحراجا سواء للحركة التي تحاول بعث رسائل طمأنة للغرب بشأن الأوضاع الأمنية والتهديدات، أو للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يواجه اتهامات بأن قرار سحب القوات من أفغانستان هو ما سيجعلها فريسة أو ظهيرا للتنظيمات الإرهابية.

الإمارات

وأدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع خارج مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت دولة الإمارات أنها تتابع عن كثب واهتمام التطورات الأخيرة في جمهورية أفغانستان، مشددة على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن فيها بشكل عاجل، ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق.

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار حامد كرزاي الدولي، مؤكدة أنها تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان.

وأعربت الخارجية السعودية عن أمل المملكة باستقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت، مُؤكدة في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني.

وجددت التأكيد على موقف المملكة الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وقدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللشعب الأفغاني الشقيق، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

مصر

أعربت القاهرة عن بالغ إدانتها للتفجيريّن الإرهابييّن اللذين وقعا بالقرب من مطار كابول بأفغانستان.

وتقدّمت حكومةً وشعبًا، بخالص التعازي إلى ذوي كافة الضحايا الأفغان والأمريكيين الذين سقطوا جراء هذا الإرهاب الغاشم، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

وجددت تأكيدها على تضامنها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.

الكويت

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مطار كابول.

وشددت الوزارة، في بيان، الجمعة، على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والداعي لمضاعفة الجهود الدولية لوأد هذه الأعمال الإجرامية وتخليص البشرية من شرورها.

وتقدمت بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

الأردن

بدوره، أدان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تفجيري كابول، واصفا إياهما بـ"العمل الإجرامي".

وقال العاهل الأردني، في تغريدة على "تويتر"، الجمعة: "ندين العمل الإجرامي الذي ارتكبه تنظيم داعش الإرهابي في كابل، ونقدم خالص العزاء لعائلات الضحايا. لا بد من حشد الجهد الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان والتصدي للإرهابيين".

كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التفجيرات الإرهابية.

وأكدت الوزارة إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة التي تتنافى مع القيم الدينية والإنسانية كافة، وتستهدف زعزعة الأمن والاستقرار .



وشددت على موقف الأردن الثابت والرافض لجميع أشكال الأعمال الإرهابية والإجرامية مهما كان فاعلها.

البحرين

أدانت البحرين بشدة التفجيرين الإرهابيين، واصفة إياهما بـ"عمل إرهابي آثم" يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وقدمت الخارجية البحرينية تعازي المملكة لأهالي وذوي الضحايا جراء هذا الاعتداء الإرهابي الجبان، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأعربت عن تطلعها لعودة الأمن والاستقرار والسلام إلى أفغانستان.

كوريا الجنوبية

كما أدانت كوريا الجنوبية، الجمعة، التفجيرين اللذين خلفا عشرات القتلى والجرحى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تشوي سونغ-سام، في بيان، إن الحكومة الكورية تستنكر التفجيرين معربة عن قلقها العميق من وقوع العديد من الضحايا.

وأكد على أن كوريا الجنوبية تجدد موقفها الثابت بأن الإرهاب لا يمكن تبريره لأي سبب من الأسباب وستشارك بنشاط في الجهود الدولية للقضاء عليه.