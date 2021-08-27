دعوة لـ"اختبار الفساد".. حشد عربي يتحدى الرئيس الإيراني بالأهواز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدى حشد عربي في الأهواز، الجمعة، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته عاصمة محافظة خوزستان، جنوب البلاد.

ودعا الحشد العربي الذي تظاهر احتجاجا على سوء الأوضاع الصحية في المحافظة الجنوبية رئيسي إلى أن يختبر بنفسه الفساد في المؤسسات الصحية بمدينة الأهواز.

ووصل رئيسي صباح اليوم إلى مدينة الأهواز في أول زيارة له منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية ونيل حكومته الثقة من قبل البرلمان يوم الأربعاء الماضي، وفقاً لما ذكره التلفزيون الحكومي.

وأظهر مقطع مصور مواطنا من القومية العربية وهو يخاطب رئيسي قائلا إن "ما يقال بشأن تقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا مجاناً كذب، إننا نشتري الدواء".

وبلهجة متحدية دعا المحتج العربي رئيسي إلى اختبار أوجه الفساد في المدينة قائلا: "اتق الله.. عليك أن تذهب شخصياً إلى زيارة المستشفيات في الأهواز، نشتري الإبرة، والممرضين يأخذون رشى، والفساد واضح في المستشفيات".

وتشهد محافظة خوزستان التي يقطنها قرابة خمسة ملايين نسمة أوضاعاً صحية سيئة، بسبب تزايد أعداد الإصابات والوفيات اليومية جراء الموجة الخامسة من تفشي فيروس كورونا التي تشهدها إيران منذ يوليو/تموز الماضي.

وقال رئيسي عقب وصوله إلى مدينة الأهواز برفقة عدد من الوزراء في حكومته "إن الحكومة لديها واجب تجاه جميع أبناء الشعب الإيراني، إلا أن واجبها تجاه أهالي خوزستان واجب مضاعف".

ومنذ نحو عامين تشارك المحافظة الجنوبية في احتجاجات متواصلة على الفساد في إيران وانخراط قادة طهران في حروب إقليمية ودعم مليشيات محلية على حساب السواد الأعظم من الفقراء في البلاد.