شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" من أعظم المبادرات عالميا.. ترجمت أهداف "الأمم المتحدة".. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، فى إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولتجسد البعد الاجتماعى للرؤية ولتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية التى تراعيها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية، كما أنها تجعل مصر فى مصاف دول العالم التى تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة فى الريف.

وحسب تصريحات لأحمد رزق، نائب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، فإن مبادرة "حياة كريمة" لتحسين المعيشة فى الريف المصري من أعظم المبادرات التى تم رصدها ليس فقط على المستوى المحلى، ولكن على المستوى العالمي أيضا، مشيدا بدورها الكبير في تحسين الظروف المعيشية في مجتمعاتنا الريفية والبسيطة، وذلك من خلال تحسين الخدمات الخاصة بالتعليم والصحة والمرافق والبنية التحتية والطاقة والكهرباء والماء وغيرها من الخدمات الرئيسية.

وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مسبقا بأن هذا المشروع القومي الكبير، والذي أشار إليه العالم أيضا بأنه المشروع الوحيد الذي يعد تطبيقاً حقيقياً ومُجمعا لجميع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أعلنتها منظمة الأمم المتحدة، أصبح محل اهتمام واسع من جانب المؤسسات الدولية المرموقة لكونه أضخم مشروع من نوعه يحقق تلك الأهداف.

وهو ما أسهم في تلاقى الأهداف المجتمعية لـ"الأمم المتحدة" مع ما تسعى إليه المبادرة ونرصد كيف تم ذلك:

- "القضاء على الفقر" ومراعاة توصيل المرافق للقرى والنجوع والكفور، والتكامل مع برنامج "تكافل وكرامة".

- "القضاء التام على الجوع"بدعم الغذاء، وتوفير المنافذ التموينية المتنقلة، وزيادة الإنتاجية الزراعية .

-الاهتمام بمنظومة الصحة، بتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، ومراكز طب الأسرة وسيارات الإسعاف.

- بذل جهود ضبط النمو السكاني، والمنظومة المتكاملة لجمع المخلفات.

-تقديم الخدمات الشبابية والرياضية، وتوفير قوافل طبية .

-تحقيق "التعليم الجيد" بالتوسع في إنشاء المدارس والفصول في المناطق المحرومة، وتوفير الفصول المتنقلة .

-"المساواة بين الجنسين" بتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

-"المياه النظيفة والنظافة الصحية" من خلال التوسع في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

-"طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتوفير مصدرين للتغذية الكهربائية لكل قرية.

- "العمل اللائق ونمو الاقتصاد" بتوفير فرص عمل لأهالي القرى، والعمل بالمشروعات .

-"الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية" بتوطين الصناعة المصرية وتوطين المشتريات وإنشاء مجمعات حرفية.

-"الحد من أوجه عدم المساواة" بتوفير مراكز التأهيل الاجتماعي، والاكتشاف المبكر للإعاقة.

-"مدن ومجتمعات محلية مستدامة" بتوفير منظومة واحدة للخدمات الحكومية، ورصف الطرق، وتوفير سكن كريم.

-"الاستهلاك والإنتاج المسؤولان" بتنفيذ ومعالجة محطات الصرف الصحي الثلاثية، ووحدات البيوجاز ودمج معايير الاستدامة البيئية.

-"السلام والعدل والمؤسسات القوية" بلجنة يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وتوحيد الإدارة المالية للمشروع.

-"عقد الشراكات لتحقيق الأهداف" بتشكيل لجان لتنمية القرى لتحديد الأولويات وتعزيز المسؤولية المجتمعية .