حريق "كشك" في شارع 306 بالمنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على حريق بكشك خشبي للمأكولات ضمن مشروع 306 بشارع الجيش بمدينة المنصورة، المقابل لحي شرق المنصورة، قبل امتداده لباقي الأكشاك بالمنطقة.

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بكشك خشبي للمأكولات كائن بشارع الجيش، ضمن مشروع 306 بدائرة القسم.

انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وسيطرت على الحريق، وبانتقال ضباط المباحث والفحص تبين نشوب الحريق بكشك خشبي كائن بالحديقة العامة التابعة لحي شرق المنصورة.

وأكد شهود العيان أن الحريق شب في الكشك ولم يتمكن أحد من السيطرة على النيران حتى وصلت سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة علي النيران، وأشاروا إلي دور الأهالي في سحب 3 اسطوانات غاز من الحجم التجاري، من مكان الحريق، وإبعادهم عن مصدر النار وهو ما أنقذ المنطقة من حريق مدمر.

جرى إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة تحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم ثان المنصورة للعرض على النيابة العامة.

يذكر أن حريق آخر شب الأسبوع الماضي في كشك بشارع 306 لأسفر عن احتراق سقف الكشك وثلاجة وفرن كهربائي، ولم ينجم عنه ثمة إصابات وتبين بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالثلاجة الكهربائية بالكشك.