​تنسيق 2021| تعرف على نسب ومؤشرات القبول في الجامعات الخاصة والمصاريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

يبدأ خلال أيام تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية عقب انتهاء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية، ومن المتوقع أن ينخفض تنسيق العام الحالي في الجامعات الخاصة من 5 لـ6% عن العام الماضي وفقا لتصريحات اثنان من رؤساء الجامعات الخاصة، وذلك خلال الاجتماع المرتقب للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والذي يضم رؤساء الجامعات الخاصة.

وأظهرت نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021 انخفاض كبير في نسبة النجاح والمجاميع، حيث بلغ عدد الناجحين في هذا العام 428.700 طالب وطالبة بنسبة نجاح 74 %،وذلك بالدور الأول، مقارنة بالعام الماضى والذى شهد نجاح 490.322 ألف طالب وطالبة بنسبة نجاح 81 %، وهو ما ينعكس بالتبعية على مؤشرات التنسيق.

والمرحلة الأولى لتنسيق للقبول بالجامعات الحكوميية سجلت انخفاضًا ملحوظًا بالمقارنة بالأعوام الماضية؛ لتبدأ بـ 362.5 درجة فأكثر بالنسبة للشعبة العلمية أي بنسبة 88.41% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 22954، وأن الحد الأدنى للشعبة الهندسية 328 درجة فأكثرأي بنسبة 80.00 % فأكثر بإجمالى عدد طلاب 16293، وللشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 79033، وبالتالى يكون إجمالى عدد الطلاب للمرحلة الأولى لجميع الشعب 118280 طالب وطالبة.

وسجلت المرحلة الأولى لتنسيق للقبول بالجامعات الحكومية انخفاضًا ملحوظًا بالمقارنة بالأعوام الماضية؛ لتبدأ بـ 362.5 درجة فأكثر بالنسبة للشعبة العلمية أي بنسبة 88.41% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 22954، والحد الأدنى للشعبة الهندسية 328 درجة فأكثرأي بنسبة 80.00 % فأكثر بإجمالى عدد طلاب 16293، وللشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 79033.

ويرصد الخليج 365 توقعات تنسيق الجامعات الخاصة بالمقارنة بالعام الماضي بانخفاض من 5 لـ6 % عن العام الماضي وجاءت كالتالي:-

تنسيق الكليات الخاصة 2020:

الحد الأدنى للتقدم

95% لكلية الطب البشري.

90% لكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي.

80% كلية الهندسة والطب البيطري.

60% كليات الإعلام واللغات والترجمة والإقتصاد والعلوم السياسية والإدارة.

70% لكل من كليات الفنون التطبيقية وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب.

55 % لكليات الزراعة وباقي الكليات.

توقعات العام الحالي:

الطب البشري من 89% لـ95%

طب الأسنان 84% لـ85%

العلاج الطبيعي 84% لـ85%

الطب البيطري 74% لـ75%

الهندسة 74% لـ75%

كلية الفنون التطبيقية 64%لـ65%

كلية العلوم الصحية 64%لـ65%

علوم الحاسب 64%لـ65%

الإعلام 55%

اللغات 55%

العلوم السياسية 55%

الزراعة وباقي الكليات 50%

وجاءت المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة على النحو التالي:-

مصروفات الجامعات الخاصة لعام 2020:

جامعة بدر

- كلية الطب والجراحة 195 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان 130 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة الإكلينيكية 90 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة الدوائية 85 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه.

- كلية الطب البيطري 75 ألف جنيه.

- كلية العلوم الطبية التطبيقية 35 ألف جنيه.

- كلية التمريض 35 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 70 ألف جنيه.

- العلوم الحيوية 32 ألف جنيه.

- الاقتصاد والإدارة (عربي) 60 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد والإدارة (إنجليزي) 80 ألف جنيه.

- كلية السياحة وإدارة الفنادق 36 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 70 ألف جنيه.

- كلية الفنون التطبيقية 35 ألف جنيه.

- كلية حاسبات ومعلومات 60 ألف جنيه.

- لغات وترجمة إنجليزي 45 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد والإدارة 27500 جنيه.

- كلية العلوم السينمائية 80 ألف جنيه.

الجامعة البريطانية

- كلية إدارة الأعمال الاقتصاد والعلوم السياسية: 109،200 ألف جنيه.

- كلية الإعلام 114،200 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 180،000 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 124،200 ألف جنيه.

- كلية علوم الحاسب: 97،200 ألف جنيه.

- كلية التمريض: 33،700 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة: 105،000 ألف جنيه.

- كلية القانون: 97،200 ألف جنيه.

- كلية الآداب والإنسانيات (علم النفس/ إنجليزي/ صيني): 97،200 ألف جنيه.

- كلية الطاقة والبيئة: 124،200 ألف جنيه.

جامعة 6 أكتوبر

- كلية الطب والجراحة 120 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان 90 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة الإكلينيكية 85 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة الدوائية 75 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي 61 ألف جنيه.

- كلية العلوم الطبية التطبيقية – أجهزة حيوية 35 ألف جنيه.

- كلية العلوم الطبية التطبيقية – التمريض 20 ألف جنيه.

- كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية 22 ألف جنيه.

- كلية التربية (عربي – رياض أطفال) 18 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد والإدارة (إنجليزي) 40 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد والإدارة (عربي) 30 ألف جنيه.

- كلية السياحة وإدارة الفنادق 18 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 55 ألف جنيه.

- كلية الفنون التطبيقية 35 ألف جنيه.

- كلية حاسبات ومعلومات 30 ألف جنيه.

- كلية لغات وترجمة إنجليزي 27 ألف جنيه.

- كلية الطب والجراحة 120 ألف جنيه.

- كلية لغات وترجمة –أخرى 22 ألف جنيه.

- كلية إعلام 30 ألف جنيه.

الجامعة المصرية- الروسية

- كلية طب الفم والأسنان 114 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة 85 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 60 ألف جنيه.

- كلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات 62 ألف جنيه.

جامعة الأهرام الكندية

- كلية طب الفم والأسنان 105 ألف جنيه للطالب المصري (10 آلاف دولار للوافدين العرب والأجانب).

- كلية الصيدلة 82 ألف جنيه للطالب المصري (8000 دولار للوافدين).

- كلية العلاج الطبيعي 80 ألف جنيه (8000 دولار للوافدين).

- كلية الهندسة 55 ألف جنيه (5300 دولار للوافدين).

- كلية التصميم والفنون الإبداعية 55 ألف جنيه للطالب المصرى (6000 دولار للوافدين).

- كلية علوم الحاسبات والمعلومات 48 ألف جنيه (4200 دولار للوافدين).

- كلية الإعلام باللغة الإنجليزية 45 ألف جنيه للطالب المصرى (4000 دولار للوافدين).

- كلية الإعلام عربي 40 ألف جنيه.

- كلية إدارة الأعمال 45 ألف جنيه للطالب المصرى (4000 دولار للوافدين).

- كلية اللغات والترجمة 40 ألف جنيه للطالب المصرى (3800 دولار للوافدين).

جامعة النهضة

- كلية الطب 185 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة 99 ألف جنيه.

- كلية طب الفم والأسنان 127 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 58 ألف جنيه.

- كلية علوم الحاسب 37 ألفاً و950 جنيهًا.

- كلية التسويق وإدارة الأعمال إنجليزي 37 ألفا و950 جنيها.

- كلية التسويق وإدارة الأعمال "عربي" 23 ألفا و900 جنيه.

- كلية الإعلام والعلاقات العامة 37 ألفا و950 جنيها.

- كلية العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه.

جامعة سيناء

- كلية الصيدلة 68 ألف جنيه.

- كلية طب الفم والأسنان 82 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي 55 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 43 ألف جنيه

- كلية علوم الحاسب 34 ألفا و500 جنيه.

- كلية إدارة الأعمال 34 ألفا و500 جنيه.

- كلية الإعلام 34 ألفا و500 جنيه.

الجامعة المصرية- الصينية.

- كلية علاج طبيعي 68 ألف جنيه.

- كلية هندسة 56 ألف جنيه.

- كلية اقتصاد وتجارة دولية 42 ألف جنيه.

أما فيما يخص عام 2021 ارتفعت المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة بشكل كبير والتي جاءت كالتالي:

مصروفات الجامعات الخاصة في 2021

1- الجامعة المصرية الروسية:

طب الفم والأسنان 52000، مصروفات الكتب 200

الصيدلة 42000، مصروفات الكتب 1000

الهندسة 32000

2- جامعة الأهرام الكندية:

كلية الصيدلة 50000

طب الفم والأسنان 66000

الهندسة 40000

إدارة الأعمال 30000

الإعلام إنجليزي 33000

الإعلام عربي 30000

علوم الحاسب 30000

3- جامعة مصر الحديثة:

طب بشري 102500، 6000 مصاريف سنوية

طب أسنان 75000، 3000 تأمين معامل

صيدلية 75000، 3000 تأمين معامل

علاج طبيعي 50000، 4000 تأمين معامل

تمريض 26500، 2000 تأمين معامل

هندسة 41500، 2500 تأمين معامل

4- جامعة 6 أكتوبر:

طب وجراحة 125000

أسنان 100000

الصيدلة 95000

علاج طبيعي 70000

تكنولوجيا العلوم الصحية 4000

التمريض 25000

الهندسة 60000

نظم المعلومات وعلوم الحاسب 35000

الفنون التطبيقية 40000

الاقتصاد 40000

لغات وترجمة 30000

الإعلام 35000

كلية التربية (رياض أطفال- خاصة- علم نفس) 20000

سياحة وفنادق 20000

5- الجامعة المصرية اليابانية:

كلية الهندسة 62000

كلية إدارة الأعمال 60000

علوم الحاسب الآلي 75000

6- الجامعة الألمانية في القاهرة

الهندسة وكلية تكنولوجيا الإدارة:

- الفئة A 717500

- الفئة B 84 000

- الفئة C 95950

كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية:

- الفئة A 66000

- الفئة B 80200

- الفئة C 91750

كلية الحقوق:

- الفئة A 55000

- الفئة B 64200

- الفئة C 47250

كلية العلوم التطبيقية 77000

7- جامعة بدر بالقاهرة:

كلية الطب البشري 210.000

كلية طب الفم والأسنان 145.000

كلية الصيدلة الإكلينيكية 98.000

كلية الصيدلة الدوائية 92.000

كلية العلاج الطبيعي 85.000

كلية الطب البيطري 90.000

كلية التكنولوجيا الحيوية 65.000

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 65.000

كلية التمريض 40.000

كلية الهندسة والتكنولوجيا 70.000

كلية الفنون التطبيقية 65.000

كلية الحقوق 65.000

كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية 65.000

كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية 60.000

كلية اللغات والترجمة 55.000

كلية العلوم السينمائية والمسرحية 80.000

8- جامعة هليوبوليس:

الصيدلة 115000

الهندسة 74200

كلية إدارة الأعمال والاقتصاد 63,500

كلية العلاج الطبيعي 100,000

كلية الزراعة الحيوية 52,800

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