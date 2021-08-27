قرارات عاجلة للنيابة في واقعة "عصابة المخدرات" بالقليوبية



محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصدرت النيابة العامة بكفر شكر، قرارات عاجلة في واقعة تبادل إطلاق النار بين مجموعة من المتهمين بالإتجار في المخدرات.

وأمرت النيابة بسرعة ضبط باقي عناصر تشكيل عصابة اتخذت من نهر النيل بزمام كفر شكر، وكرا لترويج المخدرات على المتاجرين والمدمنين وتجار التجزئة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية.

وقررت النيابة مناظرة الطب الشرعي لجثة "ع.م" أحد أفراد التشكيل والذي لقي مصرعه عقب تبادل لإطلاق الرصاص بين أفراد التشكيل وعدد من الخارجين عن القانون، بسبب خلاف على تجارة المخدرات في المنطقة الواقعة بين محافظات الغربية، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، بالقرب من قرية الصفين بمركز كفر شكر.

كما أمرت النيابة بتسليم الجثة لذويه عقب التعرف على شخصيته، والتحفظ على أخر في مستشفى بنها الجامعي، أصيب في تبادل إطلاق النيران بين تجار المخدرات بالمنطقة، وحبس ثالث جرى ضبطه في مكان الحادث أثناء محاولته الهروب في الزراعات بدائرة مركز كفر شكر.

كان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، تانى إخطارا من مركز شرطة كفر شكر بورود بلاغ من أهالي قرية الصفين بوجود إطلاق نيران ورصاص بمنطقة نهر النيل في المنطقة الحدودية بين القليوبية والمنوفية والغربية، وفرار 3 أشخاص داخل زراعات القرية ما أثار الرعب والخوف بين المواطنين.

انتقل اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وقوات الأمن بالتنسيق مع الأمن العام بوزارة الداخلية ومباحث الغربية والمنوفية، وبتمشيط الزراعات تبين وجود جثة لأحد الأشخاص و2 آخرين من محافظتي القاهرة والجيزة، و التحري والفحص تبين أن المضبوطين تجار مخدرات وحدثت بينهم خلافات ومجموعة تجار آخرين من محافظة المنوفية، على صفقة مخدرات، فتبادلوا إطلاق الرصاص مما أدى لوفاة أحدهم وضبط 2 أخرين خلال محاولتهم الفرار من إطلاق الرصاص بزراعات قرية الصفين بكفر شكر.

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