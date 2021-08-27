منظمة الصحة العالمية: استقرار الموجة الثالثة لكورونا في إفريقيا

اسماعيل عبد الحي - قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس 26 أوت إن الموجة الثالثة لفيروس كورونا في إفريقيا استقرت مع تسارع وتيرة حملة التطعيم البطيئة في القارة.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا ماتشيديسو مويتي، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إنه تم تسجيل زهاء 248 ألف إصابة جديدة الأسبوع الماضي انخفاضا من 282 ألفا منتصف جويلية، في حين تضاعف عدد التطعيمات ثلاث مرات إلى 13 مليونا.

وتشهد إفريقيا التي يقدر عدد سكانها بنحو 1.3 مليار نسمة، موجة ثالثة من الإصابات منذ ماي، الأمر الذي زاد من الضغوط على النظم الصحية في دول من جنوب إفريقيا إلى تونس وزامبيا والسنغال، حيث معدلات التطعيم أقل بكثير مما هي عليه في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وكانت مبادرة "كوفاكس" المخصصة لضمان توزيع عادل للقاحات، التي تشارك في قيادتها منظمة الصحة العالمية، تأمل في البداية في تطعيم 20 في المئة من سكان إفريقيا هذا العام لكن خطتها تعرضت للتأخير، وأوضحت مويتي أن منظمة الصحة العالمية تأمل الآن في أن تتمكن من تطعيم عشرة في المئة من سكان إفريقيا بنهاية سبتمبر.

وقالت مويتي "من المقرر وصول 117 مليون جرعة الشهر المقبل وستكون هناك حاجة إلى ما يصل إلى 34 مليون جرعة إضافية لبلوغ الهدف المنشود".