ٌقتلى وجرحى جراء تفجيرين في محيط مطار كابل والبنتاغون يؤكد سقوط ضحايا أمريكيين

اسماعيل عبد الحي - أكد مسؤولون أمريكيون سقوط قتلى وجرحى جراء تفجيرين على الأقل دويا اليوم الخميس أمام البوابة الرئيسية في مطار العاصمة الأفغانية كابل.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن انفجارا وقع أمام بوابة أبي (وهي البوابة الرئيسية)، واصفا إياه بـ"هجوم مركب خلف ضحايا بين الأمريكيين والمدنيين".

كما أشار كيربي إلى أن انفجارا واحدا آخر على الأقل دوى بالقرب من موقع الأول، أمام فندق "بارون" الواقع مقابل المطار والذي تستخدمه القوات البريطانية في عمليات الإجلاء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في حركة "طالبان" تأكيده سقوط 13 قتيلا على الأقل، بينهم أطفال، جراء الهجوم، وإصابة العديد من عناصر الحركة.

كما تتحدث وسائل إعلام عن عشرات الجرحى جراء الهجوم.

وأكدت قناة "فوكس نيوز" وجود ثلاثة على الأقل من عناصر مشاة البحرية الامريكية بين الجرحى، فيما ذكر مسؤول أمريكي لـ"رويترز" أن عدد الضحايا في صفوف عسكريي الولايات المتحدة مرشح للارتفاع، وفقا للمعطيات الأولية.

ورجح مسؤولون أمريكيون في حديث لوسائل إعلام أن انتحاريا فجر نفسه أمام هذه بوابة "أبي" وسط حشد من المواطنين الأفغان الراغبين في مغادرة بلدهم.

وحثت سفارتا فرنسا والولايات المتحدة في كابل الناس على الابتعاد فورا عن المطار.

ونقل موقع "بوليتيكو" عن مسؤول أمريكي وشخص مطلع آخر قولهما أن تنظيم "داعش" يقف وراء الهجوم.

وصرح مسؤولون في البيت الأبيض لوسائل إعلام بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ بالحادث.