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تنكيس الأعلام في الولايات المتحدة 5 أيام

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محرر ر 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2021 10:31 صباحًا

تنكيس الأعلام في الولايات المتحدة - ارشيفية

تكريما للعسكريين الأمريكيين الذين قتلوا خلال هجمات في مطار كابل بأفغانستان أمس الخميس، أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، أنه سيتم تنكيس الأعلام الأمريكية.

وأضافت في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أنه “كدليل على الاحترام، ستنكس أعلام الولايات المتحدة لمدة 5 أيام في البيت الأبيض وعلى جميع المباني والمواقع العسكرية والمحطات البحرية وغيرها في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأراضيها.

وأضافت بساكي أن الأعلام ستكون منكسة حتى غروب الشمس يوم الاثنين المقبل.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت عن مقتل 13 جنديا أمريكيا بالإضافة إلى أكثر من 90 أفغانيا في تفجيرات استهدفت محيط مطار كابل أمس الخميس.

وتواصل القوات الغربية عمليات الإجلاء من أفغانستان، وسط تحذيرات من تزايد التهديدات بتفجيرات أخرى في العاصمة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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