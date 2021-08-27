اندلاع حريق كبير في مركز الأبحاث الفضائية في السويد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 58 دقيقة

دمر حريق كبير اندلع في مركز الأبحاث الفضائية “إسرانج” في شمال السويد، جزءا من البنى التحتية لإطلاق الصواريخ المسبار، وفق ما أعلنت المؤسسة في بيان.

وبين مركز الأبحاث الفضائية أن الحريق شب في وقت مبكر من صباح يوم أمس الخميس “خلال تجربة مبرمجة لمحرك صاروخي يعمل بوقود صلب وتم احتواؤه في نهاية فترة بعد الظهر”، مؤكدا أن الحادثة لم تسفر عن وقوع أي إصابات، لكن نقل أفراد من طاقم العمل إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وأعلن أن الحريق ألحق أضرارا بـ”جزء من البنى التحتية لإطلاق الصواريخ المسبار”، مبينا أنه “لا يمكن بعد تقدير هول الأضرار وتداعياتها على عمليات الإطلاق”.

ويشكل المركز المعروف باسمه المختصر “إسرانج” والواقع في منطقة لابلاند السويدية بالقرب من مدينة كيرونا قاعدة أبحاث علمية ومنصة لإطلاق المناطيد والصواريخ المسبار بهدف دراسة الشفق القطبي الشمالي ومتابعة إطلاق الصواريخ ومراقبة الأقمار الاصطناعية.