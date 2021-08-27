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إيران تدعو لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأفغان وممتلكاتهم

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2021 11:08 صباحًا

مشهد عام للعاصمة الإيرانية -طهران

دانت طهران الجمعة، التفجيرات التي شهدتها أفغانستان أمس، بمحيط مطار حامد كرزاي الدولي، وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، إننا “ندين الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها أفغانستان يوم أمس واستهدفت الشعب الأفغاني الأعزل وأدت إلى مقتل وجرح عدد من النساء والرجال والشباب والأطفال”.

وأعرب خطيب زاده عن أمله “في تشكيل حكومة شاملة في كابل، تمكن المؤسسات الأفغانية من تأدية واجباتها في الحفاظ على أرواح وممتلكات الشعب الأفغاني”.

وشهد محيط مطار كابل الخميس تفجيرين خلفا العديد من القتلى والجرحى بينهم مواطنون أمريكيون.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول كبير بوزارة الصحة الأفغانية اليوم الجمعة، أن العدد الإجمالي لضحايا تفجيري مطار كابل، بما في ذلك القتلى من العسكريين الأمريكيين، تجاوز المئة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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