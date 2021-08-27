حالة الطقس.. اجواء لاهبة في عموم العراق باستثناء 3 محافظات

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في عموم البلاد لهذا اليوم والايام الاربعة المقبلة.

وبحسب التقرير اليومي الصادر عن الهيأة والذي ورد للسومرية نيوز، فان "درجات الحرارة تستمر بالارتفاع لهذا اليوم والايام المقبلة اذ تسجل العاصمة بغداد هذا اليوم 47 درجة مئوية لترتفع يوم غد الى 48 درجة ، في حين تسجل البصرة درجة حرارة قياسية عند 51 درجة هذا اليوم و 49 ليوم غد وتشاطرها ميسان والناصرية ، وسيكون الطقس في عوم البلاد صحوا حارا".



ويشير تقرير هياة الانواء الجوية، الى ان محافظات كردستان ستسجل درجات حرارة اقل من باقي المحافظات بنسبة كبيرة تحديدا هذا اليوم حيث ستكون كالتالي:

اربيل 41 ، دهوك 41 ، السليمانية 42 .