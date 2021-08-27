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انت الان تتابع خبر افغانستان: 'داعش' ينشر صورة انتحاري مطار كابل ويكشف عن اسمه والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف تنظيم داعش الارهابي، عن اسم وصورة الانتحاري المسؤول عن واحد من تفجيري مطار كابل اللذين أوديا بحياة العشرات، منهم 13 عسكرياً أميركياً، إضافة إلى عشرات الجرحى.
وكان تنظيم داعش - خراسان تبنى تنفيذ أحد عناصره عملية انتحارية استهدفت أشخاصًا بالقرب من مطار كابل، يوم الخميس.
وذكر تنظيم داعش أن اسم الانتحاري هو "عبد الرحمن اللوغري".
كما نشر التنظيم صورة للمفجر "اللوغري" ، الذي استطاع تجاوز جميع التحصينات الأمنية، ووصل إلى مسافة "لا تزيد عن خمسة أمتار من القوات الأميركية"، بحسب بيان للمنظمة الارهابية.
هذا وقد ارتفعت حصيلة الهجوم على مطار كابل، وفق مسؤولين أميركيين وأفغان بلغت 103 قتلى، في وقت قالت قناة "فوكس نيوز" Fox News الأميركية إن المئات من عناصر تنظيم داعش ينتشرون قرب مطار كابل.
وأعلن البنتاغون مقتل 13 جنديا أميركيا وجرح 18 آخرين، في حين قالت الصحة الأفغانية إن 90 أفغانيا على الأقل قُتلوا وأصيب 150 آخرون، لكن الحصيلة مرشّحة للارتفاع وسط صعوبة الوصول إلى المستشفيات.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الخميس، أن انتحاريين من داعش نفذا هجوم مطار كابل الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى بينهم جنود أميركيون.