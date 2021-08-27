افغانستان: 'داعش' ينشر صورة انتحاري مطار كابل ويكشف عن اسمه

وكان تنظيم داعش - خراسان تبنى تنفيذ أحد عناصره عملية انتحارية استهدفت أشخاصًا بالقرب من مطار كابل، يوم الخميس.

وذكر تنظيم داعش أن اسم الانتحاري هو "عبد الرحمن اللوغري".

كما نشر التنظيم صورة للمفجر "اللوغري" ، الذي استطاع تجاوز جميع التحصينات الأمنية، ووصل إلى مسافة "لا تزيد عن خمسة أمتار من القوات الأميركية"، بحسب بيان للمنظمة الارهابية.