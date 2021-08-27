"أوباسانجو".. ممثلا ساميا للقارة السمراء بالقرن الأفريقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عيّن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، الرئيس الأسبق لنيجيريا، أولوسيجون أوباسانجو، ممثلا ساميا بمنطقة القرن الأفريقي.

وقال فكي، في بيان، الخميس، إن هذا القرار هو جزء من حملة الاتحاد الأفريقي لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والحوار السياسي في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي.

وأكد على أن الممثل السامي سيقوم باتصالاته مع جميع الجهات السياسية الفاعلة وأصحاب المصلحة المعنيين في المنطقة من أجل ترسيخ السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

وتقدم "فكي" بخالص الامتنان لـ"أوباسانجو" لقبوله هذه المهمة السياسية الاستراتيجية من أجل المصلحة الجماعية للاتحاد.

وأشار إلى أن الزعيم النيجيري السابق يتمتع بخبرة سياسية غنية للغاية، وأوراق اعتماد لا تشوبها شائبة مع الالتزام الشديد بالمثل العليا للوحدة الأفريقية والتكامل والتعاون الإقليمي، فضلاً عن المعرفة العميقة بالوضع الحالي لمنطقة القرن الأفريقي.



ودعا رئيس المفوضية جميع أصحاب المصلحة والمجتمع الدولي إلى تقديم كل الدعم الممكن للممثل السامي، الذي من المتوقع أن يصل إلى المنطقة في الأسابيع المقبلة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قاد الرئيس النيجيري الأسبق وفد مراقبي الاتحاد الأفريقي بالانتخابات الإثيوبية.

وتضم دول القرن الأفريقي إثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، والصومال، وجيبوتي، وإريتريا، بالإضافة إلى السودان وجنوب السودان.