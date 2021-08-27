أفغانستان.. بريطانيا بمرحلة الإجلاء الأخيرة وتحذير من "وقت حرج"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخلت بريطانيا المرحلة الأخيرة من عمليات إجلاء رعاياها ومتعاونين أفغان من العاصمة كابول وسط تحذيرات من الوقت الحرج.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة إن القوات البريطانية بدأت المراحل الأخيرة من إجلاء العالقين في مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت الوزارة "لن يتم استدعاء أي أشخاص آخرين إلى المطار لإجلائهم".

وفي غضون ذلك، حذر وزير الدفاع البريطاني بن والاس من أن التهديد في مطار كابول يتزايد كلما "اقتربنا من المغادرة".

وقال والاس في بيان "يؤسفني بشدة ألا يتسنى إجلاء الجميع خلال هذه العملية".

وتسعى دول حلف شمال الأطلسي ومن بينها بريطانيا إلى إجلاء أكبر عدد ممكن قبل حلول موعد إتمام الانسحاب نهاية الشهر الجاري.



لكن عمليات الإجلاء باتت محفوفة بمخاطر أكبر بعد تفجير مزدوج نفذه تنظيم داعش الإرهابي وخلف عشرات القتلى من المدنيين الأفغان وعناصر من الجيش الأمريكي ومسلحين من طالبان.

وقال والاس إن الهجمات على مطار كابول لم تسرع من وتيرة مغادرتنا أفغانستان، لكنه أكد في الوقت نفسه أن عملية الإجلاء ستنتهي خلال ساعات.

وأجلت بريطانيا حتى الآن أكثر من 13700 من المواطنين البريطانيين والأفغان في ثاني أكبر عملية إجلاء جوي تنفذها بعد الإجلاء من مطار برلين في 1949، بحسب بيان وزارة الدفاع.