شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" توصى بقروض ميسرة للمنشآت الصناعية لتحسين أوضاعها البيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، أهمية إعطاء قروض ميسرة للمصانع والمنشآت الصناعية لتحسين أوضاعها البيئية، وتقليل نسب التلوث الناتج عنها، وكذا إعطاء حافز استثمارى لشركات القطاع الخاص، حيث تم عمل تعريفة للمخلفات فى يناير 2020.

جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي وجهتها اللجنة البرلمانية للحكومة، لتطوير قطاع البيئة في ضوء دراستها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والتي وافق عليها مجلس النواب وأحال التوصيات للحكومة لتفعيلها.

وشددت اللجنة البرلمانية في تقريرها علي أهمية وضع ضوابط على المصانع لما تخرجه من غاز ثاني أكسيد الكربون للحد من التلوث (ضرائب کربون)، وضع خريطة للأحمال البيئية في مصر.