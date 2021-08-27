«داعش» يكشف عن اسم وصورة منفذ تفجيري مطار كابل (فيديو)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - وكالات:

كشف تنظيم داعش الإرهابي، عن مسئوليته عن هجوم مطار كابول الذي وقع أمس الخميس، وقال في بيان له إن منفذ العملية يدعى “عبدالرحمن اللوغاري”.

منفذ تفجير مطار كابول

ونشرت وكالة “أعماق” التابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، صورة لـ “اللوغاري”، وقالت في بيان، إن العنصر استطاع التغلب على جميع التحصينات الأمنية، حيث وصل إلى مسافة لا تزيد عن 5 أمتار من القوات الأمريكية، ومن ثم فجر حزامه الناسف وسطهم، فيما لم يقدم التنظيم الإرهابي أي دليل يدعم هذا الادعاء، بحسب قناة العربية الحدث.

وأعلنت وزارة “الصحة الأفغانية”، ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مطار العاصمة “كابول”، إلى 90 قتيلا و150 مصابا، وفقا لما ذكرته قناة “العربية” الإخبارية.

ووقع انفجاران خارج مطار “حامد كرزاي الدولي” في العاصمة الأفغانية “كابول”، حيث يعمل الجيش الأمريكي على إجلاء عشرات الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر من البلاد.