ميسي يثير الجدل.. ما علاقة قرعة دوري الأبطال؟

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27 أغسطس , 2021
أثار النجم الأرجنتيني حالة من الجدل بين متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، بسبب صورة له بقميص باريس.
ونشر ميسي صورة له بقميص باريس خلال تدريباته مع الفريق، وهو يضحك.
وجاءت الصورة بالتزامن مع صدام مكرر بين برشلونة وبايرن ميونخ أسفرت عنه قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، التي أقيمت مساء الخميس.
وفسر بعض المتابعين أن ميسي يسخر من القرعة التي وضعت برشلونة في مواجهة جديدة أمام الفريق البافاري، خاصة وأن بايرن تغلب على الفريق الكتالوني بنتيجة (8-2) في أغسطس 2020، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وأوقعت نتيجة قرعة دور المجموعات التشامبيونزليغ في المجموعة الخامسة بايرن ميونخ رفقة برشلونة وبنفيكا ودينامو كييف، بينما سيلعب باريس سان جيرمان في المجموعة الأولى مع مانشستر سيتي، لايبزيغ وكلوب بروغ.
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