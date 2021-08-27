انت الان تتابع خبر رونالدو يشترط على مانشستر سيتي منحه راتبا ضخما والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفقا للصحيفة فإن رونالدو يرغب بالحصول على 510 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيا (698,6 ألف دولار)، من أجل إتمام انتقاله إلى السيتي.

وفي حال حصوله على هذا المبلغ، سيكون المهاجم البرتغالي أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز.



علما أن البلجيكي كيفن دي بروين يحصل أعلى أجر في السيتي حاليا، ويتلقى راتبا أسبوعيا قدره 385 ألف جنيه إسترليني، يليه زميله رحيم سترلينغ في المركز الثاني، بـ300 ألف جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن " الدون" اتفق على تفاصيل العقد مع مانشستر سيتي، وسينضم لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة عامين، وسيحصل على نحو 15 مليون يورو سنويا.

وشددت "آس" على أن وصول رونالدو للسيتي سيحدث في غضون ساعات قليلة قادمة، وقد تحسم الصفقة بدون مبالغ مالية مدفوعة، مع دمج عدة لاعبين في الصفقة.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن نادي يوفنتوس يرفض رحيل رونالدو مجانا، ويطلب الحصول على نحو 25 مليون يورو، مع الحصول على خدمات لاعب من مانشستر سيتي.

واقترح النادي الإنجليزي التخلي عن الجناح الإنجليزي رحيم سترلينغ، غير أن يوفنتوس يرغب في انتداب البرازيلي غابرييل جيسوس بدلا منه كونه يلعب في قلب الهجوم.

يذكر أن عقد رونالدو الحالي مع يوفنتوس الذي انضم له عام 2018، ينتهي في يونيو 2022.

