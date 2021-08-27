وزير الدفاع الأسترالي يكشف وضع قواته في مطار كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون، الجمعة، إنه لا يوجد جنود أستراليون بين القتلى في الهجوم الانتحاري الذي وقع بمطار كابول وإن جميع أفراد الجيش غادروا أفغانستان قبل الهجوم.

واستهدف تنظيم داعش بوابات مطار كابول المكتظة في هجوم انتحاري وقع أمس الخميس مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين و13جنديا أمريكيا، وتسبب في إحداث الفوضى في الجسر الجوي الذي يهدف إلى نقل عشرات الآلاف من الأفغان الذين يحاولون الفرار من البلاد.



وقال داتون للصحفيين في كانبيرا "سنرى ما سيقوله الأمريكيون في الأيام المقبلة. ينصب التركيز في الوقت الحالي على التأكد من أن الأمريكيين والبريطانيين وأولئك الذين ما زالوا في كابول يمكن نقلهم بأمان. وهذا هو التركيز الوحيد في الوقت الحالي".

وحذر داتون من احتمال وقوع مزيد من الهجمات وحث الأستراليين وغيرهم من حاملي تأشيرات أستراليا على الابتعاد عن مطار كابول. وقال إن السلطات تحاول معرفة ما إذا كان أي مواطن أو مقيم أسترالي قد قُتل في الهجوم.

وحثت أستراليا الأربعاء الماضي مواطنيها ومن لديهم تأشيرة دخول إلى أستراليا على مغادرة المناطق القريبة من مطار كابول وسط وجود تهديدات إرهابية وذلك بعد إجلاء أفرادها منذ أكثر من أسبوع، وأجلت حتى الآن أكثر من 4000 شخص من أفغانستان.