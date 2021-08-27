سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الجمعة، 27 أغسطس 2021، في شركات الصرافة، ماكينات الصراف الآلي.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في مصر

وبحسب مسح أجرته ”الخليج 365” للأسعار في 29 بنكا، استقر متوسط الدولار، عند 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 17 بنكا، منها أبوظبي الإسلامي، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وبنك HSBC، والمشرق، وبلوم مصر، والقاهرة، وعودة، والكويت الوطني، والمصري الخليجي، وبركة.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

تمديد حوافز الطيران

وافقت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الخميس، على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي، والمنشآت الفندقية والسياحية وشركات الطيران في المدن السياحية، واستحداث برنامج لتحفيز الطيران الداخلي.

واعتمد المجلس القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، التي عقدت اجتماعها السادس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتضمنت القرارات، مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي، وذلك اعتبارا من أول نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وحتى 30 أبريل/ نيسان 2022.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، الخميس، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، فإن القرارات تضمنت استحداث برنامج لتحفيز الطيران الداخلي، لربط مطارات المدن الساحلية شرم الشيخ والغردقة، بمحافظات الصعيد الأقصر وأسوان.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.42 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.35 جنيه للشراء و18.47 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري، إلى نحو 21.48 جنيه للشراء، و21.62 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.44 جنيه للشراء، و 21.58 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر المركزي، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، إلى نحو 51.94 جنيه للشراء، و 52.39 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.92 جنيه للشراء، و 52.38 جنيه للبيع.