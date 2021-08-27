مقتل 12 عسكرياً أميركياً في تفجيرات كابول

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"الخليج 365" من بيروت: هز دوي انفجار ضخم كابول في وقت مبكر الجمعة بعد ساعات على تفجيرين اثنين استهدفا مطار كابول وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنهما.

ولم يكن واضحا على الفور السبب وراء الانفجار الجديد، خصوصا في غياب أي ادارة منذ استيلاء طالبان على السلطة في البلاد في 15 آب/اغسطس وانهيار القوات الحكومية الأفغانية.

وأعلن البنتاغون مقتل 12 عسكريا أمريكيا وإصابة 15 آخرين في الهجومين الانتحارين، محملا تنظيم الدولة الإسلامية مسؤولية الهجوم.

إلى ذلك، شدد البنتاغون على أن الولايات المتحدة عازمة على الرد على التنظيم ومؤكدا مواصلة عمليات الإجلاء رغم الهجمات.

من جهتها، دانت حركة طالبان الهجوم في منطقة قالت إنها خاضعة لإشراف الجيش الأميركي.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية أعلن قبيل ذلك مسؤوليته عن الهجوم الذي نفذ بعد ظهر الخميس قرب مطار كابول حيث تواصل الدول الغربية عمليات الإجلاء الكثيفة لأجانب وأفغان راغبين بمغادرة البلاد خوفا من انتقام حركة طالبان.

وقال الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة فرانس برس إن الهجوم أسفر عن "13 إلى 20 قتيلا" على الأقل و52 جريحا في حين قالت واشنطن ان 12 عسكريا اميركيا قتلوا وجرح 15 آخرون. وقال مصدر صحي في الحكومة الأفغانية السابقة إن الحصيلة قد تصل إلى 60 قتيلا.