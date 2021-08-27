جونسون: أولويتنا إتمام عملية الإجلاء

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"الخليج 365" من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني إن عملية الإجلاء البريطانية في أفغانستان ستستمر على الرغم مما وصفه بالهجوم الإرهابي "الهمجي" في مطار كابول.

وأكد بوريس جونسون أن الأولوية العاجلة للمملكة المتحدة هي "إنهاء عملية الإجلاء هذه"، ولكن بعد ذلك ستنتقل الأمور إلى "مرحلة ثانية" حيث ستشارك دول مجموعة السبع ودول الناتو مع طالبان في محاولة لبدء عملية سياسية يعطي مستقبلاً أكثر شمولاً وحكومة شاملة وتمثيلية لأفغانستان ".

وكان بوريس جونسون يتحدث في أعقاب تفجيرين في العاصمة الأفغانية يشتبه في أنهما نفذهما انتحاريان. وتقول طالبان إن 13 شخصا على الأقل بينهم أطفال قتلوا في الهجوم. ويتلقى العشرات غيرهم العلاج في المستشفيات المحلية.

وفي حديثه بعد اجتماع لجنة الطوارئ (كوبرا) التابعة للحكومة، قال رئيس الوزراء إن أفراد الجيش الأميركي "فقدوا أرواحهم بكل أسف" في الهجمات، فضلا عن "العديد من الضحايا الأفغان".

مقتل اميركيين

ولقى ما لا يقل عن ثلاثة من أفراد المارينز الأميركيين مصرعهم في الهجوم، وفقا لمسؤول أميركي.

ولم يتطرق جونسون إلى من يشتبه في مسؤوليته عن التفجيرات، لكنه قال "من شبه المؤكد أن هناك أعضاء من طالبان قتلوا هم أنفسهم في هذا الهجوم".

وأضاف "أريد أن أؤكد أن هذا التهديد بشن هجوم إرهابي هو أحد القيود التي كنا نعمل في ظلها في عملية (Pitting) وهو اسم عملية الاجلاء البريطانية، وكنا مستعدين لها، لقد كنا على استعداد لذلك ".

وقال: "وأريد أن أؤكد أننا سنواصل هذه العملية - ونحن الآن نقترب من نهايتها، حتى النهاية، على أي حال."

مواصلة العمل

وأضاف رئيس الوزراء: "لكن من الواضح أن ما يظهره هذا الهجوم هو أهمية مواصلة هذا العمل بأسرع ما يمكن وبفعالية قدر الإمكان في الساعات المتبقية لنا ، وهذا ما سنفعله".

وقال جونسون إن النتيجة التي توصل إليها اجتماع لجنة كوبرا هي أن برنامج الإخلاء يجب أن يستمر "بالطريقة التي كنا نديرها، وفقًا للجدول الزمني لدينا".

وأضاف: "هذا ما سنفعله لأن الغالبية العظمى من المؤهلين تم إخراجهم الآن من أفغانستان. وسنعمل بكل جهد ، الجيش ، فرق وزارة الخارجية ، وزارة الداخلية ، فرق قوة الحدود الموجودة هناك لإعادة الناس بأسرع ما يمكن".

وأكد جونسون: "سنستمر في الإجلاء حتى اللحظة الأخيرة، لكنني أريد أن أكرر ما قلته خلال الأيام القليلة الماضية: نتوقع أيضًا تمامًا أن أولئك الذين يريدون مغادرة أفغانستان بعد هذه المرحلة الأولى، إذا أردت أن تفعل ذلك بعد السماح لكم من جانب طالبان ".