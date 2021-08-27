حكومة رئيسي تجدد العهد للخميني

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من لندن: جدد الرئيس الإيراني الجديد وأعضاء حكومته، في مستهل مهامهم، البيعة والعهد والميثاق مع مبادى الخميني خلال زيارة لضريحه اليوم الخميس.

وقال إبراهيم رئيسي في كلمة خلال المراسم أن أداء الأمانة سيكون محور حركة حكومته، موضحا ان الحكومة والمسؤولية ومنظومة العمل الاداري هي أمانة لخدمة الشعب.

وخلال اول اجتماع للحكومة الجديدة عقد اليوم الخميس، اعلن إبراهيم رئيسي أن اعضاء الحكومة سيلتقون المرشد الأعلى علي خامنئي يوم السبت المقبل.

ثقة البرلمان

يذكر ان مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) منح خلال اجتماعه يوم امس الاربعاء الثقة لكامل لتشكيلة الوزارية التي اقترحها رئيس الجمهورية ما عدا منصب وزير التربية والتعليم.

وعلى صلة، وقع أعضاء الحكومة الايرانية الجديدة في اجتماع الخميس، على ميثاق الخدمة والتزام القيم يلتزم المسؤولون فيه بالبنود العشر للوثيقة والتي تمثل مبادئ وقيم الثورة الإسلامية وتوجيهات الامام الخميني والمرشد خامنئي.

وحسب الميثاق سيضع أعضاء الحكومة الثالثة عشرة المبادئ والقيم مثل الاهتمام بالمحرومين ومكافحة الفساد وتطبيق القانون وإزالة الحواجز أمام الإنتاج وتبسيط النظام الإداري باستخدام تكنولوجيا المعلومات واختيار المدراء اللائقين، على رأس كل قراراتهم واهتمامتهم.

10 بنود

ويضم الميثاق البنود التالية:

1- الالتزام العملي بقيم الثورة الإسلامية.

2- الاهتمام بالاحتياجات ذات الأولوية للمواطنين، وخاصة الفئات المحرومة والفقيرة، والاستفادة المثلى من جميع القدرات من أجل تلبيتها.

3- احترام فرصة خدمة الشعب دون قيد أو شرط وبجهود مخلصة وجهادية في حل مشاكل الشعب مع التركيز على الوحدة الوطنية وتعزيز وحدة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعي من أجل تحقيق العدالة في توفير الحقوق العامة.

4- مكافحة الفساد الإداري والرفض المطلق للعلاقات الادارية غير السليمة وتحديد مجالات الفساد وتضارب المصالح واتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة وفعالة لمعالجتها.

5- تطبيق القانون والمساءلة والشفافية والانضباط المالي والنقاء الاقتصادي وتجنب الأرستقراطية.

6- التاكيد على الإنتاج والاهتمام بإزالة العوائق أمام الإنتاج والترويج للسلع الإيرانية وتحديد جميع قدرات وطاقات الدولة والمضي قدما نحو تفعيلها الكامل كنهج يحكم جميع ركائز ومكونات الحكومة.

7- الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والمبادرات المعرفية لتبسيط النظام الإداري، وإتاحة الوصول العادل للمواطنين إلى الخدمات العامة والحكومية ، وتحويلها إلى أداة للرقابة العامة.

8- الكفاءة في اختيار المسؤولين وفق المعايير الثورية والكفاءة والنزاهة ومكافحة الفساد وخدمة الشعب.

9- تنمية العلاقات مع أفراد المجتمع واحترام كرامة الناس والتفاعل النشط مع وسائل الإعلام والنقد والاهتمام الجاد بالرأي العام.

10- إعداد وتوفير الظروف المناسبة لمشاركة الشعب، وخاصة النخب والخبراء والشباب ورجال الأعمال في حل مشاكل البلاد وتحقيق النهضة لبناء إيران القوية.