إنتحاريون يهاجمون مطار كابول.. البنتاغون: هجمات منسقة

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"الخليج 365" من أبوظبي: تضاربت الأنباء حول عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الانفجار الذي وقع مساء الخميس في محيط مطار كابل، حيث ذكرت مصادر في حركة طالبان إن ما لا يقل عن 13 شخصا قتلوا جراء الانفجار، فيما أفادت مصادر بريطانية بسقوط 11 شخصا.

بينما قال المتحدث باسم "البنتاغون" على تويتر إن "عدد ضحايا الانفجار في محيط مطار كابل غير واضح حتى الآن"، أكدت مصادر في حركة طالبان أن ما لا يقل عن 13 قتلوا جراء الانفجار خارج مطار كابل.

وقال مصدر لسكاي نيوز عربية إن " حصيلة التفجيرين وصلت حتى الآن إلى أكثر من 18 قتيلا وإصابة ما لايقل عن 45 آخرين". وفي وقت سابق أكد مسؤول في حركة طالبان إصابة عدد كبير من عناصر الحركة من جراء الانفجار، غير أنه لم يحدد أي عدد، كما أنه لم يذكر أي تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجار.

كما أكد البنتاغون وقوع انفجارين في محيط مطار كابل، وقال أيضا إن "الانفجار عند بوابة مطار كابل كان نتيجة ’هجوم معقد‘ أسفر عن سقوط ضحايا من الأميركيين والمدنيين".

قالت وزارة الخارجية الروسية إن 13 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرون جراء هجومين انتحاريين في كابل.

من جهته، أكد مستشفى الطوارئ بكابل سقوط عشرات الضحايا، وقال "أكثر من 30 مصابا في انفجاري المطار.. توفي 6 منهم في طريقهم إلى المستشفى"، وفقًا بتقرير "سكاي نيوز عربية".

نقل مراسل "سكاي نيوز" عن مصادر بريطانية قولها إن 11 شخصا قتلوا جراء الانفجار الذي جاء في وقت تتسارع فيه جهود عمليات الإجلاء من مطار كابل.

وقال البنتاغون إن انتحاريا فجر نفسه عند مدخل مطار كابل الشمالي، فيما قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن انفجارين منفصلين وقعا خارج مطار كابل ولم يسفرا عن ضرر للقوات التركية في المنطقة.

وقال شاهد عيان لسكاي نيوز "أثناء تجمع عدد من الأفغانيين بعد تدقيق الوثائق المطلوبة من قبل نساء وأطفال ورجال، وقع هجوم انتحاري وبعدها سمعنا إطلاق نار، ويبدو أنه كان هجوما آخر بالتزامن مع الانفجار".

غير أن مسؤولا في البنتاغون أشار إلى ارتفاع عدد الاصابات في صفوف الجنود الاميركيين إلى 5 إصابات، وقال مسؤول أميركي إن "أحد الجنود الأميركيين المصابين في انفجار كابل جروحه خطيرة".

وقال البنتاغون إن الانفجار عند بوابة مطار كابل كان نتيجة "هجوم معقد" أسفر عن سقوط ضحايا من الأميركيين والمدنيين، فيما قال مسؤول أميركي إنه "من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا الأميركيين في انفجار كابل" وفقا لمعلومات أولية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن اطّلع على أمر الانفجار، فيمتا نقل فوكس نيوز عن مسؤول أميركي قوله إلى الانفجار جزء من هجمات منسقة.

وذكر مصدر مطلع أن بايدن كان في اجتماع مع مسؤولين أمنيين لمناقشة الوضع في أفغانستان عندما وصلت الأنباء الأولى عن الانفجار.

وقبيل ذلك أعلن مصدر دفاعي إيطالي، اليوم الخميس، أن طائرة عسكرية إيطالية تعرضت لإطلاق نار لدى مغادرتها كابل، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن تعرض الطائرة لأضرار، فيما قال مصدر حكومي إيطالي في وقت لاحق إن إطلاق النار على الطائرة كان هدفه تفريق الحشود، وفقًا لـ "العربية.نت".

وأعلنت كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا وكندا، الخميس، إيقاف عمليات الإجلاء من مطار كابل خلال الساعات القادمة بعد تهديدات كشف عنها مسؤولون أوروبيون، تشير إلى معلومات مخابراتية تبدو مؤكدة عن هجوم وشيك في مطار كابل.

من جهته، أكد وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، أن "ثمة معلومات مخابراتية أكثر تأكيدا عن هجوم وشيك في مطار كابل.. التهديد ذو مصداقية كبيرة"، مشيراً إلى أن "فرصة إجلاء الناس تتضاءل".