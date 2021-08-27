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"الخليج 365" من لندن: بعد ساعات من تحذيرات بوقوعه، ونشرتها "الخليج 365"، من ليلة البارحة واليوم على لسان مصادر بريطانية، وقع انفجار خارج مطار كابول حيث تتم عمليات إجلاء الرعايا الغربيين.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن أن انفجارا وقع خارج مطار كابول، وقال السكرتير الصحفي إن عدد الضحايا غير واضح. وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أطلع على الانفجار.

ولا تزال تفاصيل الانفجار في مطار كابول غير واضحة. وردت أنباء عن إطلاق نار على الأرض. وقال مسؤول أميركي ان انتحاريا نفذ الهجوم.

وقالت مراسلة (سكاي نيوز) البريطانية سالي لوكوود إن الانفجار وقع بالقرب من فندق البارون حيث تقيم القوات البريطانية والصحفيون.

وقالت تقارير إن الانفجار وقع عند مدخل بوابة الدير حيث تتمركز القوات البريطانية فى الايام الاخيرة. كانت واحدة من ثلاث بوابات تم إغلاقها بعد تحذيرات من تهديد إرهابي.

ويريد الغربيون والأفغان الذين عملوا في مهام خارجية المغادرة بعد عودة مقاتلي طالبان إلى السلطة.

ويأتي الانفجار بعد تحذيرات من احتمال وقوع هجمات مسلحة ، حيث تقوم الدول بإجلاء الناس قبل الموعد النهائي في 31 أغسطس

وقال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي لـ(بي بي سي وسكاي نيوز) في وقت سابق إن التهديد "خطير" ويمكن أن يكون "وشيكا".

ولا توجد تفاصيل عن التهديد الذي يعتقد أنه من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.