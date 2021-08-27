شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير منظومة الطرق على رأس أولويات الدولة.. اعرف خطة العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شملت اجتماعات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسبوع الجارى، جلسة بشأن تطوير منظومة شبكة الطرق في القاهرة الكبرى، وتطوير محاور ربط مناطق شرق وغرب القاهرة، وتم التوجيه باستمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى، تحقيقاً لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتادى تلك الطرق والمحاور، وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات.

وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية ووضع المعالجات الهندسية لإعادة المظهر الحضاري للقاهرة الكبرى، موجهاً كذلك بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور الرئيسية التي تربط شرق القاهرة بغربها، خاصةً كوبري 6 أكتوبر ومحوري الفنجري و26 يوليو، وفتح محاور ربط جديدة، بالإضافة إلى تطوير منظومة النقل بمنطقة غرب القاهرة الكبرى، وذلك تكاملاً مع ما تم في منطقة شرق القاهرة.

وتتمثل الاستثمارات الكليّة فى مجال النقل، حسب خطة العام الجارى المقدمة لمجلس النواب، لتقدر بِنَحْو 245 مليار جنيه فِى عَامٍ الخِطّة، وهو ما يعد طفرة استثماريّة تعكس الخِطّة الطموحة الَّتِى تتبنّاها الدَولَة لِتَدْعِيم البنيّة الأساسيّة وتطوير أَدَاء أنشطة النَّقْلِ.

وَفِى مَجَال الطُرُق والكبارى وَالنَّقْل البرّى، فقد أسهمت الاستثمارات الـمُوجّهة لِهَذِه الأنشطة فِى اِرْتِقَاء مِصْر بِالتَّصْنِيف العالـمى لِجَوْدَة الطُرُق 85 مركزًا لتقفزَ مِن الـمركز 113 إلى الـمركز 28، وتخصيص نَحْو 23 مليار جُنَيْه لـمشروعات وزارة النقل بنسبة نمو 30%، للانتهاء من مشروعات الطرق الاستراتيجية، منها تطوير الطريق الدائرى بطول 106كم.

وتتضمن الخطة مبادرة "توفير الاعتمادات الـمالية للانتهاء من تنفيذ الطرق القومية" باعتمادات تبلغ 1.1 مليار جنيه للانتهاء من ثلاث طرق يبلغ أطوالها 350كم وهى "طَرِيق جَنُوب الْفَيُّوم / الواحات، طَرِيق أسيوط/ سُوهاج / الْبَحْر الْأَحْمَر، طريق السويس/ جنيفة/ الإسماعيلية". فضلًا عن مبادرة "التوسع فى إنشاء الـمحاور العرضية على النيل" باعتمادات 3.1 مليار جنيه موجهة لاستكمال وإنشاء 10 محاور عرضية، وتوجيه 1.5 مليار جنيه لمبادرة "إنشاء كبارى خرسانية بديلة للمعديات على الـمجارى الـمائية" لإنشاء 15 كوبرى على الرياح البحيري.

كما تشمل اعتمادات بحوالى 2.9 مليار جنيه للانتهاء من 3 مشروعات طرق استراتيجية يقوم بتنفيذها الجهاز الـمركزى للتعمير بأطوال 324كم، وهى مشروع محور الـملك سلمان، ومحور الأوتوستراد (الفردوس)، وازدواج طريق مطروح / سيوة.