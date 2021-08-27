تنديد عربي ودولي بالهجوم الدامي قرب مطار كابول

ابوظبي - سيف اليزيد - ندّدت دول ومنظمات دولية عديدة حول العالم بالهجوم الانتحاري الذي وقع الخميس عند إحدى بوابات مطار كابول وأسفر عن مقتل 13 جندياً أميركياً وعشرات المدنيين الأفغان وتبنّاه تنظيم "داعش" الإرهابي.

- الولايات المتّحدة

أعلن الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية المسؤولة عن أفغانستان، أنّ بوابة آبي المؤدية إلى مطار كابول شهدت الخميس تفجيرين انتحاريّين نفّذهما "إرهابيان ينتميان إلى تنظيم داعش(...) تلاهما مسلّحون من التنظيم الإرهابي أطلقوا النار على المدنيين والجنود''.وندّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ب"مأساة ما كان ينبغي أن تحدث".

ومساء الخميس قال الرئيس جو بايدن في خطاب من البيت الأبيض إنّه حتى الساعة ليس هناك أيّ دليل على حصول "تواطؤ" بين طالبان وتنظيم داعش في الهجوم، متعهداً ملاحقة مرتكبيه.

- السعودية

أعربت السعودية عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي".

- مصر

أعربت مصر عن "بالغ إدانتها للتفجيريّن الإرهابييّن"، مجدّدة التأكيد على "تضامنها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرّف بكافة أشكالها وصورها".

- الأردن

قال وزير الخارجية االأردني أيمن الصفدي إنّه "يدين بأشدّ العبارات الهجومات الإرهابية في أفغانستان"، مؤكّداً أنّ "الإرهاب ما يزال خطراً يستدعي استمرار التعاون الدولي لمواجهته".

- قطر

أعربت الدوحة عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" للهجوم وجدّدت التأكيد على "رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

- البحرين

قالت المنامة إنّها "تدين بشدّة" ما شهدته كابول من "عمل إرهابي آثم يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية"، معربة عن "تطلّعها لعودة الأمن والاستقرار والسلام إلى أفغانستان".

- طالبان

ندّدت حركة طالبان "بشدّة" بالهجوم، مؤكّدة أنّه وقع في منطقة تخضع لسيطرة الجيش الأميركي. وقال المتحدّث باسم الحركة إنّ "التفجير وقع في منطقة تتولّى مسؤولية الأمن فيها القوات الأميركية".

- الأمم المتّحدة

ندّد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بالهجوم ودعا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي الى اجتماع لمناقشة الوضع الفوضوي في أفغانستان، .

- حلف شمال الأطلسي

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عن "إدانته الشديدة لهذا الهجوم الإرهابي المروّع" ، مشدّداً على أنّ الأولوية تظلّ "لإجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص إلى بيئة آمنة في أسرع وقت ممكن".

- الاتّحاد الأوروبي

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى مواصلة عمليات الإجلاء من مطار كابول، في حين دانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "الهجمات الجبانة واللاإنسانية في مطار كابول".

- كندا

قال رئيس الوزراء جاستن ترودو في تغريدة على تويتر "ندين بشدّة الهجمات الإرهابية التي ارتكبت في كابول. نحن نقف بكلّ جوارحنا مع الشعب الأفغاني وذوي الضحايا، بمن فيهم حلفاؤنا، وسنواصل العمل مع شركائنا لدعم الأفغان واستضافة اللاجئين".

- روسيا

كتب كونستانتين كوساتشيف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ) على صفحته في موقع فيسبوك "يجب على العالم بأسره الضغط على السلطات الأفغانية الجديدة، سواء اعترفنا بها أم لا (...)، لحضّها على إقامة حوار بين الأفغان".

- ألمانيا

ندّدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بهجوم "دنيء بالكامل"، معتبرة أنّ ما يجري في أفغانستان "وضع شديد التوتّر للغاية لإخراج الناس من البلد".

- بريطانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنّ عمليات الإجلاء ستستمرّ على الرّغم من الهجوم. وقال "من الواضح أنّ ما يظهره هذا الهجوم هو أهمية مواصلة هذا العمل بأكبر قدر ممكن من السرعة والفعالية في الساعات المتبقية أمامنا، وهذا ما سنقوم به".

- إيطاليا

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي تعليقاً على هجوم كابول "أدين هذا الهجوم الحقير والمروّع ضدّ أشخاص عزّل يبحثون عن الحرية".

- إسبانيا

أدان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الهجوم، مشدّداً على أنّ بلاده تعمل "على إجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص" من أفغانستان.

- فرنسا

أدان الرئيس إيمانويل ماكرون "بأشدّ العبارات الهجمات الإرهابية".

- هولندا

شجب رئيس الوزراء مارك روتي هجوم كابول واصفاً ما جرى بأنّه "مأساة مروّعة".

- النروج

أدانت وزيرة الخارجية النروجية إيني إريكسن سوريد الهجوم استهداف "مدنيين أبرياء يحاولون مغادرة البلد" واصفة ما جرى بأنّه "عمل فظيع وحشي".

- السويد

قدّمت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند تعازيها لذوي العسكريين الأميركيين الذين قتلوا في الهجوم.

- بولندا

قال الرئيس البولندي أندريه دودا "أدين بأشدّ العبارات الهجمات الشنيعة على مطار كابول (...) صلواتي لأسر ضحايا هذا العمل الجبان. بولندا تقف إلى جانب أصدقائنا الأميركيين والأفغان".

- تركيا

دانت تركيا "هجوماً حاقداً".

- إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أنّه "بالنيابة عن مواطني إسرائيل، أودّ أن أعبّر عن حزننا العميق لمقتل أميركيين في كابول".