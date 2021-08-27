شكرا لقرائتكم خبر عن 32 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين‭ اليوم الجمعة تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس، مقارنة مع 26 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن إصابتين من الحالات الجديدة نتيجة عدوى محلية مقارنة مع ثلاث إصابات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 22 حالة ارتفاعا من 19 حالة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 94765 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.