شكرا لقرائتكم أفغانستان وطالبان البيت الأبيض: لا يمكن إجلاء كل أفغاني يريد مغادرة البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الخميس إنه لا يمكن إجلاء كل أفغاني يريد مغادرة البلاد قبل انسحاب الجيش الأميركي منها في 31 أغسطس الحالي.

وأضافت أنه "لا يوجد موعد نهائي لأي التزام بإجلاء أي أميركي يريد الخروج من أفغانستان، حتى بعد الانسحاب العسكري".

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وأضافت أنه "لم يتغير شيء في موعد الانسحاب من أفغانستان في 31 أغسطس" وأن الرئيس الأميركي جو بايدن "لم يفكر مطلقاً في تغيير موعد الانسحاب في 31 أغسطس".

من عمليات الإجلاء من كابل

كما اعتبرت ساكي أن "التنسيق مع حركة طالبان ضروري لمواصلة عمليات الإجلاء" من أفغانستان.

كما قالت الرئاسة الأميركية في بيان إن أكثر من 100 ألف شخص تمّ إجلاؤهم من مطار كابل منذ 14 أغسطس، عشية استعادة حركة طالبان السلطة في أفغانستان.

ووفقاً للبيت الأبيض فقد "تمّ إجلاء حوالي 7500 شخص من كابل" يوم الخميس على مدار 12 ساعة.

وأوضحت الرئاسة الأميركية أنّ إجلاء هؤلاء الأشخاص تم على متن 14 رحلة جوية أميركية نقلت ما يقرب من 5100 شخص و39 رحلة جوية لدول حليفة للولايات المتحدة نقلت 2400 شخص.

يأتي هذا بينما جدد بايدن الخميس التزامه بإنجاز انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في 31 أغسطس على الرغم من الأصوات التي تطالبه، وبعضها من داخل حزبه، بالبقاء لما بعد هذه المهلة النهائية من أجل استكمال عمليات الإجلاء.

وقال بايدن إنه "خلال الأيام المقبلة، بين اليوم و31 أغسطس، هناك متّسع من الوقت لإجلاء المواطنين الأميركيين وطالبي اللجوء الأفغان الذين تمت الموافقة على طلباتهم".

جنود اميركيون في مطار كابل

وأضاف في خطاب ألقاه في البيت الأبيض وخصصه للحديث عن الهجوم الانتحاري الذي وقع قرب مطار كابل الخميس وأسفر عن سقوط جنود أميركيين وعشرات المدنيين الأفغان إنه "نظراً إلى أنه من الممكن جداً أن يقع هجوم جديد فقد خلص الجيش إلى أن هذا ما يتعين علينا فعله، وأعتقد أنهم (أي العسكريون) على حق".

يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" ارتفاع عدد قتلى الجنود الأميركيين في هجوم كابل إلى 13، بالإضافة لـ18 جريحاً.