شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطور نمو السكان فى مصر خلال 5 سنوات.. مولود كل 13 ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكمن خطورة المشكلة السكانية إذا استمرت معدلات نمو السكان فى المستقبل بالوتيرة الراهنة، فوفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فقد تجاوز عدد سكان مصر الـ100 مليون نسمة فى عام 2020.

ويُقدر العدد فى 15 فبراير 2021 بنحو 101.5 مليون نسمة، أى أنه فى غضون 3 أعوام زاد عدد سكان الجمهورية بنحو 5 ملايين نسمة، وهو ما يعنى أن النمو السكانى لا يزال مرتفعا فى حدود 2% سنويا، وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أنه يولد طفل كل 13 ثانية تقريبا.

ونستعرض فيما يلى تطور نمو السكان فى الفترة (2017 – 2021):

- عام 2017 بلغ عدد السكان 95.4 مليون نسمة.

- عام 2018 بلغ عدد السكان 97.1 مليون نسمة.

- عام 2019 بلغ عدد السكان 98.9 مليون نسمة.

- عام 2020 بلغ عدد السكان 101 مليون نسمة.

- منتصف عام 2021 بلغ عدد السكان 101.5 مليون نسمة.