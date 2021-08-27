وفاة آخر مصابي جريمة إشعال عاطل النيران بأسرته في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

ارتفع عدد ضحايا حادث إشعال عاطل النيران في زوجته وابنتيه إلى 3 ضحايا، بعدما فارقت الابنة الثانية الحياة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، متأثرة بإصابتها.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوفاة أسماء محمد أحمد، 16عامًا، متأثرة بإصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، وصلت لأكثر من 40% من مساحة الجسد، بعد 6 أيام من حجزها داخل قسم الحروق بالمستشفى.

وكان عاطل يدعى "أحمد. م. ح"، 51 عامًا، أشعل النيران في زوجته وابنتيه، عقب سكب البنزين عليهن، ما تسبب في وفاة ابنته الأولى "فاطمة"، متأثرة بإصابتها بحروق من الدرجات الثالثة تخطت 70% من الجسد، وزوجته "أمال قرني سعيد" 48 عامًا، متأثرة بإصابتها بعد 4 أيام من الحادث، ثم وفاة ابنته الثانية "أسماء"، والتي كانت تخضع للعلاج داخل قسم الحروق بمستشفى بني سويف التخصصي.

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